DeepState зауважили, що після критичних проблем з ІФС на Харківщині, все частіше лунали заклики щодо підготовки фортифікацій на Дніпропетровщині, передає 24 Канал.

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Що з фортифікаціями на Дніпропетровщині

DeepState підтвердили, що оборонні споруди на адмінмежі Дніпропетровської та Донецької області будуються та показали ексклюзивні кадри масштабів.

Як виглядають оборонні споруди на Дніпропетровщині / фото DeepState

Там зазначили, що ефективність продемонстрували, в першу чергу, інженерні загородження, які дають змогу затримати ворога і здійснювати ураження по ньому в процесі подолання таких загороджень.

Тому велика увага приділяється вибудові інженерних загороджень, де поєднуються різні види перешкод: протитанкові рови, бетонні тетраедри (вони ж "зуби дракона"), єгоза, МЗП, мінні загородження тощо,

– вказали DeepState.

Вони поєднуються також з вибудовою позицій різного типу, в тому числі будуються під землею. Інженери та відповідальні люди за вибудову знають про проблеми з FPV-дронами, тож це все враховується в процесі проведення робіт. ІФС будується у вигляді ешелонованої оборони, яка має на меті затримати та виснажити ворога, завдаючи йому максимальних втрат.

Дніпропетровщина готується до оборони / фото DeepState

Ресурсів для побудови фортифікаційних споруд вистачає, зауважили у DeepState. Окрім цього, за кожен рівень вибудови відповідають різні люди.

Безпосередньо на лінії бойового зіткнення цим займаються бойові бригади, але необхідно наголосити, що їм для цього також потрібні ресурси. Друга лінія перебуває в руках військових інженерів, які будують все за рахунок ресурсів ОВА та держави в цілому. Третя лінія є найбільш серйозною і перебуває під спеціальною відповідальністю, де роботами також займаються військові фахівці з визначеними ресурсами,

– кажуть там.

Висновок такий: до оборони Дніпропетровщини давно готуються та ІФС там присутні. Аналітики кажуть, що процес покращився, проте фортифікації не є панацеєю від просування ворога.