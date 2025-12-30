Про це інформує CNN із посиланням на джерела, обізнані з цим питанням, пише 24 Канал.

Що відомо про удар США про території Венесуели?

За інформацією видання, на початку грудня відбулась перша відома атака США на об'єкт у Венесуелі. Безпілотник Штатів влучив у портову споруду на узбережжі країни.

У Вашингтоні вважають, що уражений об'єкт використовувався венесуельським угрупуванням Tren de Aragua для зберігання та транспортування наркотиків.

Видання вважає, що Сили спеціальних операцій США підтримували дану операцію розвідкою – це підкреслює їхню постійну присутність у регіоні. Однак речниця командування заперечила цю інформацію.

Трамп, схоже, 26 грудня вперше визнав напад на Венесуелу під час інтерв'ю, яке спочатку не привернуло великої уваги. Мовляв, США знищили якийсь "великий об'єкт, звідки виходять кораблі". Водночас президент США не надав жодних конкретних деталей, навіть коли журналісти безпосередньо запитали його про це в понеділок. Він сказав, що США атакували "докову зону, де кораблі завантажують наркотики". Однак очільник Білого дому відмовився коментувати, була атака проведена військовими чи ЦРУ.

Тож ми вразили всі човни, а тепер вразили й район. Це район реалізації, саме там вони реалізують, і його більше немає,

– додав президент США.

Джерела повідомили, що удар був успішним, оскільки знищив об'єкт і його човни. На момент удару на території порту нікого не було, тому обійшлося без жертв.

Видання припускає, що цей удар може значно загострити відносини між США та президентом Мадуро, на якого Вашингтон чинить тиск з метою змусити його піти у відставку.

Вищі посадовці США заявили, що продовжуватимуть боротися з підозрюваними у наркоконтрабанді, застосовуючи стратегію, схожу на ту, що використовувалася проти терористів під час глобальної війни з тероризмом, у якій ЦРУ відігравало ключову роль. Міністр оборони Піт Гегсет порівняв наркоторговців з Аль-Каїдою.

Як Трамп протидіє наркоторгівлі з Венесуели?