Об этом он заявил в интервью, фрагменты которого сначала появились в мексиканском издании La Jornada, а впоследствии были показаны в эфире государственного телевидения Венесуэлы. Подробности передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
Как Мадуро высказался о сотрудничестве с США?
В Венесуэле открыты к переговорам, если Вашингтон действительно настроен на серьезное сотрудничество. В частности, речь идет о возможном соглашении в сфере противодействия наркотрафика.
Также Николас Мадуро отметил, что в случае заинтересованности США в венесуэльской нефти страна готова принимать американские инвестиции по аналогии с уже имеющимся сотрудничеством с компанией Chevron, без ограничений во времени или формате.
В то же время венесуэльский лидер выразил убеждение, что настоящая цель Соединенных Штатов заключается в установлении контроля над природными богатствами Венесуэлы.
Какая цель Соединенных Штатов? Они это сказали: захватить всю нефть Венесуэлы... золото, редкие земли,
– убежден Мадуро.
Он также опроверг обвинения относительно недостаточной борьбы с наркокартелями. Президент Венесуэлы подчеркнул, что власть направляет значительные финансовые ресурсы на поддержку правоохранительных органов, армии и проведение специальных операций.
По его утверждению, ситуация осложняется тем, что со стороны Колумбии приграничные территории фактически остаются без надлежащего военного и полицейского контроля.
По словам президента, Венесуэла создала три специальные зоны вдоль всей 2200-километровой границы с Колумбией, однако никакого реального взаимодействия с колумбийской стороной нет, поэтому всю работу приходится выполнять самостоятельно.
Кроме этого, Мадуро обратился непосредственно к гражданам США, призвав их задуматься над тем, являются ли действия американских властей этическими, моральными и такими, соответствующими христианским ценностям.
Он также отметил, что венесуэльский народ относится к американцам как к братской нации и заверил, что в Венесуэле действует дружественное к США правительство.
Мадуро добавил, что хорошо знаком с Соединенными Штатами, ведь много путешествовал по разным городам страны, в частности Нью-Йорком, Бостоном, Балтимором, Филадельфией и Нью-Джерси.
Что этому предшествовало?
В декабре Дональд Трамп распорядился ввести жесткую морскую блокаду для всех нефтяных танкеров, находящихся под санкциями и направляющихся в Венесуэлу или выходящих из ее территориальных вод. Кроме этого, президент США объявил власть Николаса Мадуро "иностранной террористической организацией".
Вскоре после таких заявлений венесуэльское правительство приняло решение привлечь военно-морские силы для охраны и сопровождения судов с нефтепродуктами.
А уже 30 декабря Соединенные Штаты впервые нанесли удар по объекту на территории Венесуэлы, который американская сторона считает связанным с наркотрафиком. В результате атаки была повреждена портовая инфраструктура.