Об этом он заявил в интервью, фрагменты которого сначала появились в мексиканском издании La Jornada, а впоследствии были показаны в эфире государственного телевидения Венесуэлы. Подробности передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Как Мадуро высказался о сотрудничестве с США?

В Венесуэле открыты к переговорам, если Вашингтон действительно настроен на серьезное сотрудничество. В частности, речь идет о возможном соглашении в сфере противодействия наркотрафика.

Также Николас Мадуро отметил, что в случае заинтересованности США в венесуэльской нефти страна готова принимать американские инвестиции по аналогии с уже имеющимся сотрудничеством с компанией Chevron, без ограничений во времени или формате.

В то же время венесуэльский лидер выразил убеждение, что настоящая цель Соединенных Штатов заключается в установлении контроля над природными богатствами Венесуэлы.

Какая цель Соединенных Штатов? Они это сказали: захватить всю нефть Венесуэлы... золото, редкие земли,

– убежден Мадуро.

Он также опроверг обвинения относительно недостаточной борьбы с наркокартелями. Президент Венесуэлы подчеркнул, что власть направляет значительные финансовые ресурсы на поддержку правоохранительных органов, армии и проведение специальных операций.

По его утверждению, ситуация осложняется тем, что со стороны Колумбии приграничные территории фактически остаются без надлежащего военного и полицейского контроля.

По словам президента, Венесуэла создала три специальные зоны вдоль всей 2200-километровой границы с Колумбией, однако никакого реального взаимодействия с колумбийской стороной нет, поэтому всю работу приходится выполнять самостоятельно.

Кроме этого, Мадуро обратился непосредственно к гражданам США, призвав их задуматься над тем, являются ли действия американских властей этическими, моральными и такими, соответствующими христианским ценностям.

Он также отметил, что венесуэльский народ относится к американцам как к братской нации и заверил, что в Венесуэле действует дружественное к США правительство.

Мадуро добавил, что хорошо знаком с Соединенными Штатами, ведь много путешествовал по разным городам страны, в частности Нью-Йорком, Бостоном, Балтимором, Филадельфией и Нью-Джерси.

Что этому предшествовало?