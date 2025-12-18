Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The New York Times.

Що відомо про виведення військових кораблів Венесуелою у море?

За словами трьох джерел, обізнаних із ситуацією, з вечора 16 грудня до 17 грудня з портів на сході Венесуели вийшли кілька суден під охороною ВМС. Це сталося лише за кілька годин після заяви Трампа про плани зупиняти танкери, які перебувають під санкціями та співпрацюють з Венесуелою.

Як повідомили два співрозмовники, кораблі перевозили сечовину, нафтовий кокс та інші нафтопродукти та прямували з порту Хосе до країн Азії. Військовий супровід, за їхніми словами, став прямою відповіддю Каракаса на погрози з боку Вашингтона.

При цьому судна, які йдуть під ескортом, наразі не входять до списку кораблів, що перебувають під санкціями США. Через це незрозуміло, чи можуть вони потрапити під анонсовану Трампом "блокаду".

Сам американський президент раніше заявляв, що зосередиться на танкерах, які порушили торгівельні обмеження США.

Один з американських посадовців підтвердив, що Вашингтон знає про дії Венесуели з військово-морськими суднами та розглядає можливі варіанти реагування, однак деталей не розкрив.

Водночас державна нафтова компанія Венесуели PDVSA заявила, що судна, залучені в її операціях, продовжують працювати "в повній безпеці", мають технічну підтримку і "законно реалізують право на вільне судноплавство".

За інформацією джерел, у США також не виключають можливість подальшого вилучення танкерів з венесуельською нафтою. Президент Ніколас Мадуро, своєю чергою, різко відреагував на такі дії та пообіцяв за будь-яку ціну зберегти експорт нафти з країни.

Що відомо про морську блокаду Венесуели від США?