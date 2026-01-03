Оперцію порівнюють з певними резонансними подіями в Україні. Найяскравіші меми про затримання Мадуро зібрав 24 Канал.
Які меми українці роблять з Мадуро?
Надуспішна операція США у Венесуелі призвела до захоплення Мадуро всього за кілька годин. Ця подія не могла минутися без мемів.
Мем про Мадуро у стилі фільму "Сяйво" / Соцмережі
Не могли українці не згадати риторику Трампа щодо війни в Україні. Він не одноразово казав, що війна б не сталася, якби він був президентом замість Джо Байдена.
Мем про риторику Трампа / Соцмережі
Також Ніколаса Мадуро порівняли з колишнім народним депутатом України Віктором Медведчуком, обвинуваченим у державній зраді, якого обміняли на 200 українських військових у вересні 2022 року.
Порівняння Мадуро з Медведчуком / Соцмережі
Українці також жартують, що Путін не рятував свого венесуельського друга.
Мем про блискавичну операцію США у Венесуелі / Соцмережі
Що відомо про затримання Мадуро?
3 січня американські військові затримали президента Венесуели Ніколаса Мадуро та його дружину. Держсекретар США Марко Рубіо повідомив, що обидва перебувають під вартою.
Їм вже висунули звинувачення у змові проти США, наркотероризмі та володінні зброєю.
Ніколаса Мадуро сфотографували на борту авіаносця USS Iwo Jima. Світлиною Дональд Трамп поділився у соцмережі Truth Social.