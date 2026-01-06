Украинский Threads только начал оправляться от сотни сообщений о завершении шоу "Холостяк", как на его территории появилась "новая серия", что касается итальянца, пишет 24 Канал со ссылкой на страницу Дарьи Мельниченко.

Что надо знать за историю с итальянцем?

Значительная часть украинцев после новогодних каникул возвращается домой. Нередко длительная дорога домой приводит к знакомствам пассажиров, которые поддерживают смол токи. Довольно интересная история случилась с украинкой Дарью, с которой познакомился итальянец с неоднозначными взглядами.

В Украине, где война продолжается уже четвертый год, все следят не только за событиями на фронте, но и остро реагируют на истории, связанные с пренебрежением к нашей стране.

Пассажирка Дарья рассказала ситуацию в Threads, что касается пары – украинки и итальянца. По ее словам, к ней подошел мужчина в вышиванке с вопросами, но после неохотных ответов начал рассказывать девушке о том, какая плохая у нас страна и президент. Шокирующим фактом стало то, что он нагло отметил, что уважает Путина.

Эти слова не на шутку разозлили девушку, поэтому в ответ она сказала, что ему не стоит ехать в Украину. Однако наглый итальянец решил добавить, что его мнение также разделяет его девушка, которая является такой же украинкой. Возмущенная Дарья добавила, что они с его избранницей – разные украинки, а в заметке отметила, что ждет приезда к украинской границе.

Обратим внимание, что по состоянию на 12:16, по словам Дарьи, итальянца и его спутницу повел на допрос старший смены.

Почему украинцы начали ждать итальянца?

Сначала скандал разгорелся только между двумя людьми, а впоследствии решения этой ситуации начали ждать тысячи украинцев. После ссоры девушка опубликовала еще одно сообщение, в котором отметила, что пойдет к пограничникам и расскажет о конфликте.

Я ему пообещала, что на границу мы пойдем вместе. Я подойду к пограничникам. Он у меня границу не пройдет. Я сделаю все, чтобы оно не заехало в Украину,

– отметила Дарья.

Девушка не является активной пользовательницей, но ее пост собрал огромное количество лайков и комментариев, поэтому все украинцы уже ждали утра, чтобы узнать, пропустили ли итальянца в нашу страну.

"Окончание этой истории уже будет завтра, потому что до границы еще очень далеко. Мы там будем примерно через 9 часов, дорога тяжелая и длинная. Поэтому вы можете спокойно лечь спать", – добавила украинка.

Уже утром Threads начал пестреть постами об ожидании итальянца, которые превратились в мемы.



Threads охватили мемы об итальянце / Скриншот социальной сети



Что нужно знать о Threads?

Threads – новая соцсеть от Meta, где обсуждают фейлы и забавные ситуации, а не показывают себя с лучших сторон, как в Instagram. Высказать свое мнение в этой сети может любой – от обычных пользователей до известных людей. Часто в комментарии наведывается ведущий "Холостяка" Григорий Решетник, поэтесса Дарья Лисич, Анатолий Анатолич и Александр Педан.

Украинские же бренды создают там особую атмосферу – официальные аккаунты Киевстар, Уклон, Новая Почта, Укрпочта, ПУМБ, Укрзализныця, ДТЭК и тому подобное. Иногда у них волны шуток, иногда драма, иногда довольно трогательные истории.