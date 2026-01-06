Український Threads лише почав оговтуватися від сотні дописів про завершення шоу "Холостяк", як на його теренах з’явилася "нова серія", що стосується італійця, пише 24 Канал з посиланням на сторінку Дар’ї Мельниченко.

Що треба знати за історію з італійцем?

Значна частина українців після новорічних канікул повертається додому. Нерідко тривала дорога призводить до знайомств пасажирів, які підтримують смол токи. Доволі цікава історія трапилася з українкою Дар’ю, з якою познайомився італієць з неоднозначними поглядами.

В Україні, де війна триває вже четвертий рік, усі стежать не лише за подіями на фронті, але й гостро реагують на історії, що пов’язані зі зневагою до нашої країни.

Пасажирка Дар’я розповіла ситуацію у Threads, що стосується пари – українки та італійця. За її словами, до неї підійшов чоловік у вишиванці з питаннями, але після неохочих відповідей почав розповідати дівчині про те, яка погана у нас країна й президент. Шокуючим фактом стало те, що він нахабно зазначив, що поважає Путіна.

Ці слова не на жарт розізлили дівчину, тож у відповідь вона сказала, що йому не варто їхати в Україну. Проте нахабний італієць вирішив додати, що його думку також розділяє його дівчина, яка є такою ж українкою. Обурена Дар’я додала, що вони з його обраницею – різні українки, а в дописі зазначила, що чекає приїзду до українського кордону.

Звернімо увагу, що станом на 12:16, за словами Дар'ї, італійця та його супутницю повів на допитування старший зміни.

Чому українці почали чекати на італійця?

Спочатку скандал розгорівся лише між двома людьми, а згодом на вирішення цієї ситуації почали чекати тисячі українців. Після сварки дівчина опублікувала ще один допис, в якому зазначила, що піде до прикордонників й розповість про конфлікт.

Я йому пообіцяла, що на кордон ми підемо разом. Я підійду до прикордонників. Він у мене кордон не пройде. Я зроблю все, щоб воно не заїхало в Україну,

– зазначила Дар’я.

Дівчина не є активною користувачкою, але її пост зібрав величезну кількість вподобань та коментарів, тож всі українці вже чекали ранку, щоб дізнатися, чи таки пропустили італійця в нашу країну.

"Закінчення цієї історії вже буде завтра, тому що до кордону ще дуже далеко. Ми там будемо приблизно через 9 годин, дорога важка та довга. Тому ви можете спокійно лягти спати", – додала українка.

Вже вранці Threads почав рясніти постами про очікування італійця, які перетворилися на меми.



Threads охопили меми про італійця / Скриншот соціальної мережі



Що треба знати про Threads?

Threads – нова соцмережа від Meta, де обговорюють фейли та кумедні ситуації, а не показують себе з найкращих сторін, як в Instagram. Висловити свою думку у цій мережі може будь-хто – від звичайних користувачів до відомих людей. Часто у коментарі навідується ведучий "Холостяка" Григорій Решетнік, поетеса Дар'я Лісіч, Анатолій Анатоліч та Олександр Педан.

Українські ж бренди створюють там особливу атмосферу – офіційні акаунти Київстар, Уклон, Нова Пошта, Укрпошта, ПУМБ, Укрзалізниця, ДТЕК тощо. Інколи у них хвилі жартів, іноді драма, іноді доволі зворушливі історії.