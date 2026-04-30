Як змінилися різні позиції страв з McDonald's після 6 років зберігання та яку їжу не можна споживати вже у перший рік такого експерименту, розповідають на ютуб-каналі БУРСТ.

З чого почався експеримент з їжею з Маку, яка мала зберігатися без умов?

Ще у 2020 році автори каналу вирішили здійснити експеримент: зібрати повне меню McDonald's та залишили його без будь-яких умов зберігання.

До речі! Ціни на МакДональдз тоді дивували: картопля фрі – 35 гривень, Біг Мак Меню за 101 гривню, Дабл Чізбургер Меню за 92 гривні, Мак Флурі – за 45 гривень, а стакан великої кави всього за 32 гривні.

Вперше після початку експерименту хлопці з БУРСТ перевірили у 2021 році. Потім робили це щороку до сьогодні. До цього всього вони ще й додавали кожного разу якусь нову страву: замороження Маку, зберігання їжі з KFC без умов, перевірка домашніх бургерів тощо.

Після 6 років експерименту, хлопці почали щорічну перевірку з картоплі фрі

За ці роки картопля фрі та діпи не змінилися ані в кольорі, ні у формі, ні навіть у розмірі. Єдине, що змінилося, – запах, який став різкішим.

Наступними за списком йдуть нагетси та сир камамбер

Перші 2 роки обидві позиції з McDonald's тримались відмінно: мали форму, були майже без запаху. Але у 2023 році, а потім і у 2024 році, з'явилась гниль, сморід та зникла форма.

Уу 2025 році вони перетворилися вже на суцільну гнилу масу. А у 2026 році на місці їжі з'явилася просто чорна купа чорних цяток.

У наступних пластикових контейнерах – донат та пиріжок

Ці види страв почали псуватися вже у перші роки експерименту й відповідно, зараз вони виглядають як чорна суцільна маса. До того ж запах лише погіршився.

Експериментатори також помітили, що з одних контейнерів з їжею волога за декілька років повністю випарувалася, а відповідно, їжа зачерствіла. Натомість з іншими контейнерами інша ситуація, бо волога залишилася – як результат, почала гнити. Водночас всі контейнери однаково герметично закриваються.

Тому пиріжок з донатом псуються з кожним роком все сильніше, а гамбургер та чізбургер продовжують лежати майже у первозданному вигляді.

Будемо чесні, не зовсім то й в первозданному. Звісно ж, бургери вкриті пліснявою, якимись грибками, але в них нічого не змінюється. Уже мінімум 3 роки. І це мене кожного разу дивує,

– каже автор відео.

Фірмовий Біг Мак та український бургер з куркою чи не найсильніше мають неприємний запах. Хоч їхній стан з попередніх років не змінився – це надалі суцільна чорна маса без жодних формувань. Але при цьому обидва бургери виглядають однаково: як візуально, так і під мікроскопом. А от інший український бургер взагалі залишається недоторканим.

У підсумку в огляді 3 великих бургерів змінюємось тільки ми з оператором. Два з них повністю згнили і прогресувати їм уже нікуди, а третій навіть і не думає починати,

– жартують в БУРСТ.

Що показали результати їжі з МакДональдзу у лабораторії?

Ще раніше підписники каналу порадили хлопцям відправити зразки їжі з McDonald's до справжньої лабораторії. Було відібрано 3 зразки: свіжа їжа з Маку, стара їжа, яка зберігається з 2020 року, й таку ж з KFC.

Річ у тім, що спочатку сенс експерименту був у тому, щоб перевірити міф про ненатуральність їжі з МакДональдзу: нібито вона може зберігатись скільки завгодно. І тому на противагу їжі з Маку також паралельно зберігали домашні бургер, картоплю фрі та нагетси без умов, аби перевірити різницю.

Втім у підсумку виявити якісь відмінності було майже неможливо, адже уся їжа – як з Маку, так і та, яка була зроблена в домашніх умовах, – псувалася абсолютно хаотично.

У зразка свіжих страв з МакДональдзу нічого не найдено. Єдине, що було виявлено КМАФАНМ в малій кількості,

– каже автор відео у випуску.

Що таке КМАФАНМ: це показник, що відображає загальну кількість мікроорганізмів (гриби, бактерії тощо) в 1 грамі продукту, які ростуть при кімнатній температурі.

Другий зразок – стара їжа з МакДональдсу, в котрій також нічого не було виявлено, окрім як КМАФАНМ в невеликій кількості.

Я не очікував, що нічого не буде виявлено. Можливо, звісно, є якісь інші дослідження, які точніше передадуть суть, але поки що найшли тільки ось ці,

– підсумували в БУРСТ.

Які дивні страви McDonald's пропонують в різних країнах?

У Китаї клієнтам МакДональдзу можуть запропонувати бургер Oreo SPAM. Його родзинка в тому, що в ньому поєднано солоні та солодкі смаки, пишуть у AOL.com.

В індійському McDonald's є позиція в меню хрусткої випічки з сиру, овочі та пряного соусу. А ще є Chicken Maharaja Mac, яка нагадує класичний бургер, але з індійськими акцентами.

Меню Маку в Новій Зеландії пропонує клієнтам закладу таку страву, як KiwiBurger. Це бургер з яловичиною, буряком та яйцем. Наприклад, у Тайвані також можна обрати так званий McRice Burger – він без традиційних булочок, але з рисовими котлетами замість них.

Натомість заклади Маку в Нідерландах можуть зустріти вас бургерами з крокетом. Ця страва нагадує місцеву традиційну закуску з начинкою з м'яса. А у Філіппінах – солодкі спагеті McSpaghetti та смажена курка Chicken McDo.

У Reader's Digest пишуть, що найпопулярніший продукт, який обирають клієнти зі всього світу від початку заснування мережі, це картопля фрі. Попри це є список інших позицій, де є McGriddles, подвійний чізбургер, салати преміум-класу, курячі нагетси, яблучні десерти, Egg McMuffin, Happy Meal, закусочні обгортки, Big Mac.

Яке світове меню McDonald's можна спробувати в Україні?

З 15 квітня у закладах відомої мережі стартувала кампанія "Пробування світового меню". Відтак відвідувачі можуть спробувати різні страви з усіх куточків світу, де є МакДональдз. Втім пропозиція є обмеженою й триватиме лише до 24 червня 2026 року, або до моменту, поки позиції не розпродають.

У МакДональдз зазначають, що це перша така кампанія у Європі, яка стартувала одразу в декількох країнах.

13 легендарних страв з 8 різних країн тепер доступні і у McDonald's в Україні,

– повідомили в мережі.

До меню увійшли бургери, роли, снеки, соуси, десерти та напої з Канади, Японії, Кіпру, Сінгапуру, Китаю, Хорватії, Індонезії та Маврикію. Серед незвичного українцям пропонують "Мейпл Барбекю та Бекон Роял Чізбургер", рол із креветками, картоплю зі смаками рамену або трюфеля, а також десерт "МакФлурі Попкорн-Карамель". Водночас ціни на новинки варіюються від приблизно 20 до майже 300 гривень залежно від позиції.