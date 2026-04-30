Как изменились различные позиции блюд из McDonald's после 6 лет хранения и какую пищу нельзя потреблять уже в первый год такого эксперимента, рассказывают на ютуб-канале БУРСТ.

С чего начался эксперимент с едой из Мака, которая должна была храниться без условий?

Еще в 2020 году авторы канала решили провести эксперимент: собрать полное меню McDonald's и оставили его без каких-либо условий хранения.

Кстати! Цены на МакДональдз тогда удивляли: картофель фри – 35 гривен, Биг Мак Меню за 101 гривну, Дабл Чизбургер Меню за 92 гривны, Мак Флури – за 45 гривен, а стакан большого кофе всего за 32 гривны.

Впервые после начала эксперимента ребята из БУРСТ проверили в 2021 году. Затем делали это ежегодно до сегодняшнего дня. К этому всему они еще и добавляли каждый раз какое-то новое блюдо: замораживание Мака, хранение пищи из KFC без условий, проверка домашних бургеров и тому подобное.

После 6 лет эксперимента, ребята начали ежегодную проверку с картофеля фри

За эти годы картофель фри и дипы не изменились ни в цвете, ни в форме, ни даже в размере. Единственное, что изменилось, – запах, который стал резче.

Следующими по списку идут наггетсы и сыр камамбер

Первые 2 года обе позиции из McDonald's держались отлично: имели форму, были почти без запаха. Но в 2023 году, а затем и в 2024 году, появилась гниль, вонь и исчезла форма.

В 2025 году они превратились уже в сплошную гнилую массу. А в 2026 году на месте еды появилась просто черная куча черных пятнышек.

В следующих пластиковых контейнерах – донат и пирожок

Эти виды блюд начали портиться уже в первые годы эксперимента и соответственно, сейчас они выглядят как черная сплошная масса. К тому же запах только ухудшился.

Экспериментаторы также заметили, что из одних контейнеров с едой влага за несколько лет полностью испарилась, а соответственно, пища зачерствела. Зато с другими контейнерами другая ситуация, потому что влага осталась – как результат, начала гнить. В то же время все контейнеры одинаково герметично закрываются.

Поэтому пирожок с донатом портятся с каждым годом все сильнее, а гамбургер и чизбургер продолжают лежать почти в первозданном виде.

Будем честны, не совсем то и в первозданном. Конечно же, бургеры покрыты плесенью, какими-то грибками, но в них ничего не меняется. Уже минимум 3 года. И это меня каждый раз удивляет,

– говорит автор видео.

Фирменный Биг Мак и украинский бургер с курицей едва ли не сильнее всего имеют неприятный запах. Хотя их состояние с предыдущих лет не изменилось – это в дальнейшем сплошная черная масса без всяких формирований. Но при этом оба бургеры выглядят одинаково: как визуально, так и под микроскопом. А вот другой украинский бургер вообще остается нетронутым.

В итоге в обзоре 3 больших бургеров меняемся только мы с оператором. Два из них полностью сгнили и прогрессировать им уже некуда, а третий даже и не думает начинать,

– шутят в БУРСТ.

Что показали результаты еды из МакДональдза в лаборатории?

Еще раньше подписчики канала посоветовали ребятам отправить образцы пищи из McDonald's в настоящую лабораторию. Было отобрано 3 образца: свежая еда из Мака, старая еда, которая хранится с 2020 года, и такую же из KFC.

Дело в том, что изначально смысл эксперимента был в том, чтобы проверить миф о ненатуральности еды из МакДональдза: якобы она может храниться сколько угодно. И поэтому в противовес еде из Мака также параллельно хранили домашние бургер, картофель фри и наггетсы без условий, чтобы проверить разницу.

Впрочем в итоге выявить какие-то различия было почти невозможно, ведь вся еда – как с Мака, так и та, которая была сделана в домашних условиях, – портилась абсолютно хаотично.

У образца свежих блюд из МакДональдза ничего не найдено. Единственное, что было обнаружено КМАФАНМ в малом количестве,

– говорит автор видео в выпуске.

Что такое КМАФАНМ: это показатель, отражающий общее количество микроорганизмов (грибы, бактерии и т.д.) в 1 грамме продукта, которые растут при комнатной температуре.

Второй образец – старая еда из МакДональдса, в которой также ничего не было обнаружено, кроме как КМАФАНМ в небольшом количестве.

Я не ожидал, что ничего не будет обнаружено. Возможно, конечно, есть какие-то другие исследования, которые точнее передадут суть, но пока нашли только вот эти,

– подытожили в БУРСТ.

Какие странные блюда McDonald's предлагают в разных странах?

В Китае клиентам МакДональдза могут предложить бургер Oreo SPAM. Его изюминка в том, что в нем сочетаются соленые и сладкие вкусы, пишут в AOL.com.

В индийском McDonald's есть позиция в меню хрустящей выпечки из сыра, овощи и пряного соуса. А еще есть Chicken Maharaja Mac, которая напоминает классический бургер, но с индийскими акцентами.

Меню Мака в Новой Зеландии предлагает клиентам заведения такое блюдо, как KiwiBurger. Это бургер с говядиной, свеклой и яйцом. Например, в Тайване также можно выбрать так называемый McRice Burger – он без традиционных булочек, но с рисовыми котлетами вместо них.

Зато заведения Маку в Нидерландах могут встретить вас бургерами с крокетом. Это блюдо напоминает местную традиционную закуску с начинкой из мяса. А в Филиппинах – сладкие спагетти McSpaghetti и жареная курица Chicken McDo.

У Reader's Digest пишут, что самый популярный продукт, который выбирают клиенты со всего мира с начала основания сети, это картофель фри. Несмотря на это есть список других позиций, где есть McGriddles, двойной чизбургер, салаты премиум-класса, куриные наггетсы, яблочные десерты, Egg McMuffin, Happy Meal, закусочные обертки, Big Mac.

Какое мировое меню McDonald's можно попробовать в Украине?

С 15 апреля в заведениях известной сети стартовала кампания "Пробывание мирового меню". Поэтому посетители могут попробовать различные блюда из всех уголков мира, где есть МакДональдз. Впрочем предложение ограничено и продлится только до 24 июня 2026, или до момента, пока позиции не распродадут.

У МакДональдс отмечают, что это первая такая кампания в Европе, которая стартовала сразу в нескольких странах.

13 легендарных блюд из 8 разных стран теперь доступны и в McDonald's в Украине,

– сообщили в сети.

В меню вошли бургеры, роллы, снеки, соусы, десерты и напитки из Канады, Японии, Кипра, Сингапура, Китая, Хорватии, Индонезии и Маврикия. Среди необычного украинцам предлагают "Мейпл Барбекю и Бекон Роял Чизбургер", ролл с креветками, картофель со вкусами рамена или трюфеля, а также десерт "МакФлури Попкорн-Карамель". В то же время цены на новинки варьируются от примерно 20 до почти 300 гривен в зависимости от позиции.