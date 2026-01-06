Повідомляє 24 Канал з посиланням на The List.

У якому незвичному місці розташоване тату Тома Голланда?

Ще у 2017 році Голланд зізнався, що вирішив увічнити свою культову роль у доволі нестандартний спосіб – він зробив татуювання із символом Людини-павука на стопі.

Тату він набив у Нью-Йорку в популярному серед зірок салоні Bang Bang Tattoo. Втім, реалізувати задум виявилося не так просто. За словами актора, через особливості місця на тілі татуювання швидко зникало, тому майстру довелося наносити його аж тричі.

Тату Тома Голланда на стопі / Скриншот

В інтерв'ю BackToTheMovies Голланд зізнався, що ця ідея була його давньою мрією.

Я завжди хотів зробити татуювання із символом Людини-павука на підошві ноги, але ніколи не думав, що колись це зроблю, аж раптом з'явилася така можливість,

– поділився актор.

Цікаво, що батько Голланда, ймовірно, дізнався про тату не від сина, а з Twitter.

Реакція батька актора на те, що син має тату / Скриншот

Коли вийде фільм "Людина-павук 4"?

Як повідомляє The Hollywood Reporter, Том Голланд з'явився у відеозверненні під час презентації на CinemaCon, де оголосив, що фільм "Людина-павук: Абсолютно новий день" вийде на великі екрани 31 липня 2026 року.

На сцену CinemaCon також піднявся режисер Дестін Деніел Креттон, який працюватиме над четвертою частиною супергеройської франшизи.

Режисер розповів, що все життя є прихильником цього персонажа, а найбільше його приваблюють гумор і "безладна людяність" Пітера Паркера. Своєю чергою Голланд у відео подякував фанатам за колосальну підтримку.

Креттон також заінтригував глядачів, заявивши, що новий фільм стане подорожжю, "яку ми насправді не бачили раніше".

Назва фільму відсилає до коміксної сюжетної лінії 2008 року, події якої розгортаються після масштабного переломного моменту у всесвіті, коли всі забули, хто це Людина-павук.

