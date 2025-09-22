Голланд розбив голову після падіння на знімальному майданчику. Повідомляє Show 24 з посиланням на видання The Daily Mail.

З'ясувалося, що нещасний інцидент стався ще 19 травня.

Нас викликали о 10:30 ранку в п'ятницю, щоб надати допомогу пацієнту, який отримав травму в Leavesden Studios у Вотфорді, На місце події було направлено карету швидкої допомоги, і пацієнта доставили до лікарні для подальшого лікування,

– розповів речник служби швидкої допомоги Східної Англії виданню The Sun.

У актора виявили струс мозку. Як наслідок, зйомки фільму Marvel призупинені на кілька тижнів, доки Том не одужає.

Зауважимо, наразі відомо, що фільм "Людина-павук: Абсолютно новий день" покажуть в кінотеатрах у США в липні 2026 року. Проте ЗМІ пишуть, що через травму Голланда дату прем'єри можуть перенести.

