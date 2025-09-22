Артистка вперше прокоментувала свій приїзд. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Alina Pash.
Як виявилося, виконавиця перебувала за кордоном, очікуючи на оформлення візи талантів та грінкарти.
Два роки без дому. Два роки очікування візи талантів і грінкарти – за можливість знову дихати на повні груди й вільно їздити світом,
– написала Аліна, та наголосила, що нарешті повернулася до України.
Як відомо, вона одразу після приїзду виступила в столиці. Alina Pash стала однією з 9 зірок, які вийшли на одну сцену з Монатіком під час його концерту "Так вмієш лиш ти", який пройшов 20 вересня в Палаці спорту в Києві.
Понад десять тисяч людей. Ми співали, танцювали, кричали в унісон. Я чесно скажу – натхненна до сліз. Я вдячна до мурах. Я щаслива… Мабуть, мені й треба було ці два роки самотності – щоби навчитися чути себе. А тепер я знову можу віддавати. З любов'ю. З правдою. З вогнем. Дякую кожному. Це найбільший подарунок – бути разом,
– написала співачка в соцмережах.
Що відомо про виїзд Alina Pash з України?
- Донедавна співачка проживала у США. У її профілі в інстаграмі зазначено, що вона мешкала в Лос-Анджелесі.
- Ще в жовтні 2024 року користувачі мережі помітили, що Alina Pash змінила свій профіль. Тоді вона видалила пости, у яких згадувала Україну. Остання публікація датувалася 30 серпня 2024 року, як писав Show 24. У цей період співачка активно просувала нові англомовні треки, серед яких Kigurumi, Bad Witch та інші.
- Наразі на її сторінці знову з'явилися старі пости, що датуються 2017 роком. Проте більшість публікацій і досі написані англійською мовою.