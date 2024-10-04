Вчинок Аліни вже обговорюють у мережі. Деякі люди не розуміють, чому вона видалила згадки про Україну.
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Усі дописи в інстаграмі Аліни Паш наразі англійською мовою. Співачка перебуває у Сполучених Штатах Америки й, схоже, планує будувати кар'єру саме там. У твіттері (X) коментують вчинок дівчини.
Питання не в тому, що вона виїхала. Мені просто не зрозуміти, як можна настільки просто відсторонюватися від власної країни й удавати, наче нічого не відбувається. Коли ти маєш вплив і є хоч якимось, але лідером думок, то не мовчи про свою країну. Особливо зараз. Чому мої знайомі з 70 підписниками (грубо кажучи) можуть на ту свою невелику аудиторію кричати про те, що росіяни уй*бки, організовувати збори й допомагати війську і банально не ховати голову в пісок, а ціла співачка не може,
– написав Vadym Blonsky.
Vadym Blonsky про Аліну Паш / Скриншот з твіттеру (X)
- "Чекаємо на фіт зі Щегелем".
- "І нуль посилань на збори, нуль. Єдине бачила у 2022 збір для підрозділу її батька".
Нагадаємо, що Андрій Щегель, про якого йдеться у першому коментарі, це український стендап-комік, який втік за кордон. Відомо, що він отримав три повістки, але раніше заявляв, що йому в Україні некомфортно. Щегель назвав себе вільною людиною та зазначив, що це власний вибір хлопців, які нас захищають, гинути на фронті. Тоді у мережі піднялося велике обговорення ситуації зі Щегелем. Багато людей обурювалося.
У мережі коментують вчинок Аліни Паш / Скриншот з твіттеру (X)
Їб*ть, згадайте, як вона показово гірко плакала на початку повномасштабного й одразу забула, як вона до того стрибала по Москві в 18-19-му роках, типова продажна, медійна патріотка,
– написала користувачка з нікнеймом Зірочка.
- "Поїхала по ковток свіжого повітря зі Штатів. Надихнулася Винником".
- "Та вона з самого початку була гниленька, нічого дивного. А після зашквару з Євробаченням – взагалі все ясно було".
Користувачі твіттеру (X) про Аліну Паш / Скриншот зі соціальної мережі
У мережі обговорюють Аліну Паш / Скриншот з твіттеру (X)
Позитивних коментарів насправді мало. Хтось думає, що Паш почистила свій інстаграм через реліз нової пісні. Однак прем'єра відбулася ще 5 вересня. Хтось взагалі не знає, хто вона така.
Під останнім дописом Аліни в інстаграмі люди також залишили коментарі, чому вона видалила згадки про Україну.
- "Що ж ви, пані, видалили всі згадки про Україну?".
- "Вже не українка?".
Зауважимо, що Аліна Паш поки ніяк не прокоментувала ситуацію.
Що відомо про скандал Аліни Паш на Євробаченні
- Негативне ставлення деяких людей до Аліни Паш з'явилося ще у 2022 році. Тоді вона мала представляти нашу країну на пісенному конкурсі Євробачення, але була дискваліфікована.
- Річ у тім, що під час Нацвідбору з'явилася інформація, що співачка відвідувала окупований Крим через російський кордон. Активіст Сергій Стерненко заявляв, що Паш підробила довідку від прикордонників, де вказувалося ніби-то вона поїхала на півострів з української сторони. Саме цю довідку дівчина й надала команді Суспільного. Крім того, стверджувалося, що Аліна відвідувала Москву, коли вже тривала війна.
- Спершу Аліна Паш спростовувала звинувачення у свою сторону, однак потім визнала, що незаконно відвідувала окупований Крим та взяла не себе відповідальність.