Зірка вирішила підстригти каре. Відео з новою зачіскою артистка опублікувала на своїй сторінці в інстаграмі.

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Оля Полякова виставила ролик під нову пісню, де й похизувалася зачіскою.

Я щаслива, що вам сподобався текст моєї нової пісні. І моє каре,

– зазначила знаменитість.

Як в мережі відреагували на нову зачіску Полякової

В коментарях під відео співачки, де вона постала з каре, шанувальники написали їй чимало приємних слів.

"Дуже гарна";

"Виглядаєте на 20 з такою стрижкою";

"Так пасує така зачіска, дуже гарно";

"Просто Богиня, ця нова зачіска";

"Дуже личить зачіска".

Як в мережі відреагували на нову зачіску Полякової / Скриншоти з інстаграму

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