Зірка вирішила підстригти каре. Відео з новою зачіскою артистка опублікувала на своїй сторінці в інстаграмі.
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Оля Полякова виставила ролик під нову пісню, де й похизувалася зачіскою.
Я щаслива, що вам сподобався текст моєї нової пісні. І моє каре,
– зазначила знаменитість.
Як в мережі відреагували на нову зачіску Полякової
В коментарях під відео співачки, де вона постала з каре, шанувальники написали їй чимало приємних слів.
- "Дуже гарна";
- "Виглядаєте на 20 з такою стрижкою";
- "Так пасує така зачіска, дуже гарно";
- "Просто Богиня, ця нова зачіска";
- "Дуже личить зачіска".
Як в мережі відреагували на нову зачіску Полякової / Скриншоти з інстаграму
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