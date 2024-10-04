Зірка вирішила підстригти каре. Відео з новою зачіскою артистка опублікувала на своїй сторінці в інстаграмі.

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Оля Полякова виставила ролик під нову пісню, де й похизувалася зачіскою.

Я щаслива, що вам сподобався текст моєї нової пісні. І моє каре,
– зазначила знаменитість.

Як в мережі відреагували на нову зачіску Полякової

В коментарях під відео співачки, де вона постала з каре, шанувальники написали їй чимало приємних слів.

  • "Дуже гарна";
  • "Виглядаєте на 20 з такою стрижкою";
  • "Так пасує така зачіска, дуже гарно";
  • "Просто Богиня, ця нова зачіска";
  • "Дуже личить зачіска".

Як в мережі відреагували на нову зачіску Полякової / Скриншоти з інстаграму

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