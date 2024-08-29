Олена Мозгова розповіла про зміну іміджу на своїй сторінці й подякувала перукарці, завдяки якій і вдалося це перевтілення. Вона опублікувала своє нове фото.

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Продюсерка показалась з новим кольором волосся та стрижкою. Вона ще більше вкоротила волосся, а також пофарбувала його. Раніше Олена Мозгова була брюнеткою, а тепер у неї русявий колір.

Новий колір, нова стрижка, нова я,

– поділилась Олена Мозгова.



Олена Мозгова / Фото з інстаграму Олени Мозгової

Прихильники оцінили новий образ Олени Мозгової у коментарях.

"Вам дуже личить, як дівчинка прямо";

"Дуже круто";

"Класне перевтілення".

Цікаво, що раніше про зміну іміджу розповідала Маша Єфросиніна. Вона зізналась, що через свій непростий моральний стан вирішила зробити нову зачіску – вкоротила довжину волосся та зробила чубчик.