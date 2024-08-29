Сергій Притула опублікував зворушливий допис з нагоди 9 річниці шлюбу. Він подякував дружині Катерині за спільні прожиті роки, дітей та підтримку.

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Ділити навпіл біль не менш важливо, аніж радість. І я вдячний тобі за те, що як би не було складно, але твої долоні завжди тактильно чи незримо на моїх скронях. І твої долоні, і дітей. За яких, чуйних та люблячих, я тобі щиро вдячний. Моя менталка тримається на вас!

– написав волонтер.

Сергій Притула додав, що 9 років час однозначно вплинув на їхні стосунки – але тільки позитивно. Він також поділився архівним фото з весілля з дружиною.

"Вірю, що після Перемоги ти дотримаєш обіцянки і вийдеш за мене ще раз. Кохаю до щему в серці й тамуючи подих! І дякую за цих неймовірних 9 років", – звернувся волонтер до коханої.



Сергій Притула з дружиною / Фото з інстаграму Сергія Притули

Нагадаємо, Сергій та Катерина одружилися у 2015 році. У них народилося двоє дітей: доньки Соломія та Стефанія. Також у Сергія Притули є син Дмитро від першого шлюбу.