Павло Зібров опублікував зворушливий допис, де насамперед привітав дружину з ювілеєм. 25 серпня Марині Зібровій виповнилося 65 років.

До слова Я парубок дорослий, – Павло Зібров відповів, чи готовий захищати Україну зі зброєю в руках

Павло Зібров подякував долі за те, що вона звела його з коханою. Він розповів про чималий життєвий шлях подружжя – "створення Театру пісні Павла Зіброва", спільні пісні, концертні програми й головне – донька Діана.

Моя кохана Маринко, моє сонечко, щиро вітаю тебе з днем народження, з ювілеєм! Ти неймовірна – красива, талановита, сердечна, справедлива, ніжна та чарівна. З кожним днем я все більше тебе люблю! Ціную та дорожу тобою. Завжди прислухаюсь до тебе. Я дуже вдячний тобі та сильно кохаю!

– написав артист.

У цей день подружжя святкує ще одну важливу дату – перлинне весілля. Це 30 років подружнього життя. З нагоди цих свят Павло Зібров зробив для дружини музичний подарунок – презентував пісню.

Павло Зібров – "Коханій дружині": дивіться відео онлайн

Павло та Марина Зіброви познайомилися у 90-х на одному з творчих вечорів. Через два роки вони одружилися.