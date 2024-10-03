Він в інстаграмі написав зворушливе привітання. Крім того, показав рідкісне спільне фото з хлопцем.

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Так, на фотографії Притула обіймає свого сина. На світлині вони обоє постали у худі кольору хакі. У щирому дописі Сергій похвалив Дмитра, описавши його як надійного, відповідального та цікавого співрозмовника. Батько особливо підкреслив хлопця як хорошого старшого брата.

Геть зовсім дорослий став. Надійний, відповідальний, із ним страшенно цікаво проводити час у спілкуванні. Ну, і якби був чемпіонат світу з найкращих старших братів, то Дмитро зайняв би всі призові місця сам. Аби здоровий був і не розгубив, а примножив все найкраще, що є у твоєму великому серці. З днем народження, сину. Вітаємо і міцно обіймаємо,

– написав колишній телеведучий.

Підписники Притули також висловили свої привітання, підкреслюючи дивовижну схожість між батьком і сином.

"Які ви схожі. Нехай все вдається";

"У нього один в один ваші очі. Легкої вдачі хлопцю і широкої вільної дороги по життєвому шляху";

"Вітаю. Який він вже дорослий";

"Очі батькові";

"Хай росте здоровим та щасливим хлопцем".

Що відомо про інших дітей Сергія Притули

Окрім сина Дмитра, колишній шоумен має двох доньок від другого шлюбу з Катериною Сопельник. Серед дітей пари – семирічна Соломія та трирічна Стефанія.