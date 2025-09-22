На початку серпня артистка розповідала, що Клавер Ессамі перебуває в лікарні в критичному стані, а тепер стало відомо, що він пішов з життя. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Гайтани.

Не пропустіть Alina Pash, Дорофєєва і Дантес на одній сцені: у Києві відгримів грандіозний концерт Монатіка

Татові Гайтани було 69 років. Про його смерть виконавиця оголосила 21 вересня.

Я любитиму тебе завжди й завжди носитиму у собі твою неоціненну любов. Твоя доброта, твоя усмішка, твої теплі обійми, твоя мудрість, твоя віра і твій люблячий погляд… Я зберігаю все це в собі, Папо. Ти навчив мене жити без страху, вірити, що небо відкрите. Тепер я навчаю того ж свою доньку,

– написала в інстаграмі Гайтана та показала архівне фото батька.

Водночас причину смерті вона не розголошувала.

Що було відомо про батька Гайтани?

Клавер Ессамі народився у 1956 році та мешкав у Браззавілі, де мав власний дім. Він вільно володів французькою, спілкувався діалектом ленгала й розумів російську. Щонеділі відвідував католицьку церкву.

Як розповідала в інстаграмі Гайтана, його поважали за мудрість і силу характеру, тому в оселі завжди було багато гостей.

На початку 2022 року він втратив дружину.

Напередодні, як писало видання Page Six, помер батько Ріанни.