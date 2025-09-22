Артистка впервые прокомментировала свой приезд. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Alina Pash.
Как оказалось, исполнительница находилась за границей, ожидая оформления визы талантов и гринкарты.
Два года без дома. Два года ожидания визы талантов и гринкарты – за возможность снова дышать полной грудью и свободно ездить по миру,
– написала Алина, и отметила, что наконец вернулась в Украину.
Как известно, она сразу после приезда выступила в столице. Alina Pash стала одной из 9 звезд, которые вышли на одну сцену с Монатиком во время его концерта "Так умеешь лишь ты", который прошел 20 сентября во Дворце спорта в Киеве.
Более десяти тысяч человек. Мы пели, танцевали, кричали в унисон. Я честно скажу – вдохновлена до слез. Я благодарна до мурашек. Я счастлива... Видимо, мне и надо было эти два года одиночества – чтобы научиться слышать себя. А теперь я снова могу отдавать. С любовью. С правдой. С огнем. Спасибо каждому. Это самый большой подарок – быть вместе,
– написала певица в соцсетях.
Что известно о выезде Alina Pash из Украины?
- До недавнего времени певица проживала в США. В ее профиле в инстаграме указано, что она жила в Лос-Анджелесе.
- Еще в октябре 2024 года пользователи сети заметили, что Alina Pash изменила свой профиль. Тогда она удалила посты, в которых упоминала Украину. Последняя публикация датировалась 30 августа 2024 года, как писал Show 24. В этот период певица активно продвигала новые англоязычные треки, среди которых Kigurumi, Bad Witch и другие.
- Сейчас на ее странице снова появились старые посты, датируемые 2017 годом. Однако большинство публикаций до сих пор написаны на английском языке.