Артистка впервые прокомментировала свой приезд. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Alina Pash.

Как оказалось, исполнительница находилась за границей, ожидая оформления визы талантов и гринкарты.

Два года без дома. Два года ожидания визы талантов и гринкарты – за возможность снова дышать полной грудью и свободно ездить по миру,

– написала Алина, и отметила, что наконец вернулась в Украину.

Как известно, она сразу после приезда выступила в столице. Alina Pash стала одной из 9 звезд, которые вышли на одну сцену с Монатиком во время его концерта "Так умеешь лишь ты", который прошел 20 сентября во Дворце спорта в Киеве.

Более десяти тысяч человек. Мы пели, танцевали, кричали в унисон. Я честно скажу – вдохновлена до слез. Я благодарна до мурашек. Я счастлива... Видимо, мне и надо было эти два года одиночества – чтобы научиться слышать себя. А теперь я снова могу отдавать. С любовью. С правдой. С огнем. Спасибо каждому. Это самый большой подарок – быть вместе,

– написала певица в соцсетях.

Что известно о выезде Alina Pash из Украины?