Холланд разбил голову после падения на съемочной площадке. Сообщает Show 24 со ссылкой на издание The Daily Mail.

Выяснилось, что несчастный инцидент произошел еще 19 мая.

Нас вызвали в 10:30 утра в пятницу, чтобы оказать помощь пациенту, который получил травму в Leavesden Studios в Уотфорде. На место происшествия была направлена карета скорой помощи, и пациента доставили в больницу для дальнейшего лечения,

– рассказал представитель службы скорой помощи Восточной Англии изданию The Sun.

У актера обнаружили сотрясение мозга. Как следствие, съемки фильма Marvel приостановлены на несколько недель, пока Том не выздоровеет.

Заметим, пока известно, что фильм "Человек-паук: Абсолютно новый день" покажут в кинотеатрах в США в июле 2026 года. Однако СМИ пишут, что из-за травмы Холланда дату премьеры могут перенести.

Кто еще из актеров травмировался во время съемок?