Как рассказала Дарья Мельниченко в разговоре с 24 Каналом, она не ожидала такого резонанса. Впрочем гордится собой, ведь не потерпела разговоров итальянца Рокки, когда он заявил, что "Путин ему нравится больше, чем Зеленский".

Хотел ударить и вспоминал о Гитлере: детали инцидента

Такой разговор произошел во время дороги из Милана в Украину в одном из автобусов. Мужчина, одетый в вышиванку, повел себя совсем не патриотично и убеждал, что может говорить все, что угодно. Ему сразу возразила Дарья Мельниченко, но даже во время следующей остановки итальянец не остановился.

Слава Богу, две девушки заступились за меня, все остальные стояли и смотрели. Он (итальянец Рокки – 24 Канал) размахивал руками и мне показалось, что он хочет меня ударить. Так он объяснял мне, что "украинцы являются кретинами", а "Владимир Зеленский – наркоман",

– вспомнила девушка.

Дарья решила не провоцировать мужчину и закончила разговор словами о том, что он продолжится на границе в присутствии пограничников. Она заметила, что в этот момент вообще не чувствовала страха, ведь понимала, что в своей стране ее должны защитить. К тому же правда была на ее стороне.

Люди вокруг очень меня поддерживали, весь автобус. Был только один человек, и я могу его понять, который очень переживал, не вернут ли нас всех обратно в Италию. Я сказала, что все равно останусь и никуда не уйду,

– добавила Дарья.

Уже позже девушка пообщалась с пограничниками. Они вели себя уравновешенно и безэмоционально. Расспросили все детали о поведении мужчины, его высказывания, пригласили свидетелей. Слова девушки пришли подтвердить другие люди из автобуса.

Кроме этого, итальянец Рокко вспомнил о Гитлере, выкрикивал нацистское приветствие. Дарья отмечает, что такие люди как он не могут попадать в Украину. Поэтому когда пограничными отказали ему в пересечении границы – девушка почувствовала, что достигла маленькой личной победы.

Что известно об инциденте с итальянцем Рокко?