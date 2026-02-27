Ирина Шейк приняла участие в пресс-конференции по случаю музыкального события, пишет La Repubblica. Модели задали вопрос о войне России против Украины.

К слову Анджелина Джоли в очередной раз напомнила об ужасных последствиях войны России против Украины

Российская модель решила проигнорировать эту тему, чем доказала свою равнодушную позицию относительно войны. В ответ она абстрактно высказалась о любви, музыку и позитив.

Я не буду давать политических комментариев. Я здесь, чтобы праздновать любовь, музыку и единство; приносить положительную энергию. Думаю, что в мире происходит много вещей. Я просто благодарна быть здесь с вами, видеть улыбки. Но не хочу вдаваться в политику,

– ответила Ирина Шейк.

Ирина Шейк проигнорировала вопрос войны: видео

Интересно, что под видео с этим комментарием Ирины Шейк немало итальянцев с критикой отреагировали на такие слова модели. Пользователи подчеркивают: война – это не политика, а вопрос базовых ценностей.

Уклонившись от прямого ответа, модель выбрала путь молчания и дистанцирования от всех тех преступлений, которые совершает режим в стране, откуда она родом. Ирина Шейк не просто отказывается называть вещи своими именами, но и сознательно уклоняется от ответственности.

"Отвечать на вопросы о войне – это не "говорить о политике", а дать понять, понимаешь ли ты разницу между человечностью и бесчеловечностью";

"Перевод: "Мне безразлично, если кто-то умирает, страдает или живет в нечеловеческих условиях. Я здесь, чтобы развлекаться и зарабатывать деньги";

"Когда вы ходите на мессу или молитесь за мир в мире, вы занимаетесь политикой? Когда вы молитесь за детей в мире, – о ужас, нельзя так, это политика";

"Ирина молчит о войне не потому, что боится за свою жизнь: она последовательно и постоянно поддерживает Путина. Это ее выбор, она не является жертвой режима";

"Война – это не политика. Война – это война. И каждый разумный человек, особенно если он является публичным лицом, должен иметь свое мнение. Мы не говорим о локальном конфликте, мы говорим о войне, российское вторжение, масштабную войну в Европе, войну, в которой есть российское зло и есть Украина, которая сегодня защищает также и Европу".

В то же время многие встали на защиту Ирины Шейк и назвали вопрос журналиста "провокационным".

Интересно, что в сети раскритиковали Ирину Шейк и за ее присутствие на фестивале Санремо. Хотя звезда сменила немало образов на сцене фестиваля и удивила публику своими аутфитами, ей удалось сказать на итальянском лишь несколько фраз.

Что известно о позиции Ирины Шейк?