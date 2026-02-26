Джоли и британский фотограф Джайлс Дьюли опубликовали совместное сообщение в инстаграме, в котором вспомнили о войне. Они также добавили видео, где собрали фото, сделанные в Украине.
Читайте также Стивен Кинг поддержал украинцев в 4-ю годовщину полномасштабного вторжения России: "Мы с вами"
Анджелина Джоли и Джайлс Дьюли признались, что уже четыре года думают о семьях, которые переживают жестокую войну. Кроме того, они оба приезжали в Украину.
Как отмечается в заметке, фотографии Джайлса отражают дух украинского народа – "теплоту, мужество и стойкость" людей.
Гражданское население продолжает сталкиваться со слишком слабой защитой. Дроны достигают домов и районов. Инфраструктура, школы и больницы постоянно подвергаются ударам. Семьи погибают или перемещаются,
– отметили Джоли и Дьюли.
Вот статистика, которую привели актриса и фотограф:
- 10,8 миллиона человек нуждаются в гуманитарной помощи;
- 5,9 миллиона человек были вынуждены бежать из страны;
- 5 миллионов живут под оккупацией;
- десятки тысяч детей были насильно перемещены или депортированы;
- более 250 атак на медицинские учреждения;
- 1380 больниц повреждены или разрушены;
Только в 2025 году:
- 2248 мирных жителей погибли;
- 12 493 ранены;
- количество жертв среди гражданского населения в результате взрывного оружия выросло на 26%;
Также Джоли и Дьюли напомнили, что Россия продолжает обстреливали энергетическую инфраструктуру Украины, из-за чего люди сидят без света, а этой зимой температура достигала до -25°C.
Сколько раз Анджелина Джоли посещала Украину во время войны?
30 апреля 2022 года Анджелина Джоли впервые приехала в Украину. Голливудская звезда побывала во Львове. Организацией визита актрисы занимался Офис Президента.
Джоли посетила львовский железнодорожный вокзал, где встретила пассажиров эвакуационного поезда, прибывшего из Покровска, а также побывала в одном из местных медицинских учреждений и в школе-интернате.
1 мая актриса приехала в Борислав, где посетила учебно-реабилитационный центр "Гармония".
5 ноября 2025 года Анджелина Джоли приехала в Херсон, также она посетила Николаев. В Украину знаменитость прибыла вместе с международной благотворительной организацией Legacy of War Foundation.
Актриса встретилась с местными жителями, волонтерами и медиками, пообщалась с детьми и побывала в укрытии, куда спустилась во время опасности.