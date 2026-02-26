Джоли и британский фотограф Джайлс Дьюли опубликовали совместное сообщение в инстаграме, в котором вспомнили о войне. Они также добавили видео, где собрали фото, сделанные в Украине.

Анджелина Джоли и Джайлс Дьюли признались, что уже четыре года думают о семьях, которые переживают жестокую войну. Кроме того, они оба приезжали в Украину.

Как отмечается в заметке, фотографии Джайлса отражают дух украинского народа – "теплоту, мужество и стойкость" людей.

Гражданское население продолжает сталкиваться со слишком слабой защитой. Дроны достигают домов и районов. Инфраструктура, школы и больницы постоянно подвергаются ударам. Семьи погибают или перемещаются,

– отметили Джоли и Дьюли.

Вот статистика, которую привели актриса и фотограф:

10,8 миллиона человек нуждаются в гуманитарной помощи;

5,9 миллиона человек были вынуждены бежать из страны;

5 миллионов живут под оккупацией;

десятки тысяч детей были насильно перемещены или депортированы;

более 250 атак на медицинские учреждения;

1380 больниц повреждены или разрушены;

Только в 2025 году:

2248 мирных жителей погибли;

12 493 ранены;

количество жертв среди гражданского населения в результате взрывного оружия выросло на 26%;

Также Джоли и Дьюли напомнили, что Россия продолжает обстреливали энергетическую инфраструктуру Украины, из-за чего люди сидят без света, а этой зимой температура достигала до -25°C.

Сколько раз Анджелина Джоли посещала Украину во время войны?