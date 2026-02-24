"Король ужасов" записал обращение к украинцам. Его 24 февраля 2026 года опубликовали на инстаграм-странице общественной организации Ukraine WOW.

Мы были с вами четыре года назад – и мы с вами сейчас. Слава Украине! Будьте сильными,

– сказал Стивен Кинг в видео.

Для справки! Стивен Кинг последовательно поддерживает нашу страну и четко выражает свою проукраинскую позицию. Он отказался от сотрудничества с российскими издательствами и активно привлекает внимание мира к преступлениям россиян.

Кто еще из звезд выразил поддержку украинцам в 4-ю годовщину полномасштабного вторжения России?