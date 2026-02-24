"Король ужасов" записал обращение к украинцам. Его 24 февраля 2026 года опубликовали на инстаграм-странице общественной организации Ukraine WOW.
Мы были с вами четыре года назад – и мы с вами сейчас. Слава Украине! Будьте сильными,
– сказал Стивен Кинг в видео.
Для справки! Стивен Кинг последовательно поддерживает нашу страну и четко выражает свою проукраинскую позицию. Он отказался от сотрудничества с российскими издательствами и активно привлекает внимание мира к преступлениям россиян.
Кто еще из звезд выразил поддержку украинцам в 4-ю годовщину полномасштабного вторжения России?
- Это сделал британский актер Иен Маккеллен, которого большинство зрителей знает по роли Гэндальфа во франшизе "Властелин колец". Маккеллен продекламировал стихотворение украинского ветерана и поэта Артура Дроня под названием "Перше до коринтян".
- Кроме того, 24 февраля 2026 года к украинцам на передовой и в тылу обратился принц Гарри. Он отметил, что был глубоко тронут несокрушимым духом украинского народа и подчеркнул, что украинцы "показали миру, как выглядит настоящая стойкость".
- К тому же в четвертую годовщину великой войны ирландская группа U2 выпустила видеоклип на песню Yours Eternally, снятый с участием бойцов 13-й бригады Национальной гвардии Украины "Хартия".