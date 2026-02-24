В ролике к этой композиции снялись бойцы 13-й бригады Национальной гвардии Украины "Хартия". Видеоклип уже опубликовали на ютуб-канале U2.

Так, группа U2 распространила короткометражный документальный фильм на 4,5 минуты, вдохновленный песней Yours Eternally. Его режиссером стал украинский кинематографист и военный "Хартии" Илья Михайлусь.

В видео показаны реальные операции бригады на Липецком и Купянском направлениях, в частности кадры ранения и эвакуации одного из офицеров. Кроме боевых действий, зрители могут увидеть тренировки, быт и досуг украинских военных.

Фильм был снят зимой 2025 года, когда Михайлусь и его команда находились вместе с 13-й бригадой Национальной гвардии Украины "Хартия" в Украине. В нем показана чрезвычайная повседневная жизнь Алины и ее товарищей-солдат, которые борются на передовой войны,

– отметили музыканты на своей странице в инстаграме.

Добавим, что песня Yours Eternally вошла в мини-альбом U2 под названием Days of Ash, который состоит из шести композиций, где музыканты реагируют на полномасштабные войны, убийства гражданских протестующих и митинги в Иране, как отметило издание The Guardian. Days of Ash – это первый новый музыкальный материал группы U2 со времен альбома Songs of Experience, который вышел в 2017 году.

