В ролике к этой композиции снялись бойцы 13-й бригады Национальной гвардии Украины "Хартия". Видеоклип уже опубликовали на ютуб-канале U2.
Так, группа U2 распространила короткометражный документальный фильм на 4,5 минуты, вдохновленный песней Yours Eternally. Его режиссером стал украинский кинематографист и военный "Хартии" Илья Михайлусь.
В видео показаны реальные операции бригады на Липецком и Купянском направлениях, в частности кадры ранения и эвакуации одного из офицеров. Кроме боевых действий, зрители могут увидеть тренировки, быт и досуг украинских военных.
Фильм был снят зимой 2025 года, когда Михайлусь и его команда находились вместе с 13-й бригадой Национальной гвардии Украины "Хартия" в Украине. В нем показана чрезвычайная повседневная жизнь Алины и ее товарищей-солдат, которые борются на передовой войны,
– отметили музыканты на своей странице в инстаграме.
U2 – Yours Eternally ft. Ed Sheeran and Taras Topolia: смотрите видео онлайн
Добавим, что песня Yours Eternally вошла в мини-альбом U2 под названием Days of Ash, который состоит из шести композиций, где музыканты реагируют на полномасштабные войны, убийства гражданских протестующих и митинги в Иране, как отметило издание The Guardian. Days of Ash – это первый новый музыкальный материал группы U2 со времен альбома Songs of Experience, который вышел в 2017 году.
Что известно о U2?
- Эта ирландская группа была основана еще в 1976 году.
- В состав коллектива входят фронтмен Bono (настоящее имя музыканта – Пол Дэвид Хьюсон), гитарист The Edge (Дэвид Говелл Эванс), басист Адам Клейтон и барабанщик Ларри Маллен-младший.
- Артисты открыто поддерживают Украину с начала полномасштабной войны. В мае 2022 года они приехали в Киев по приглашению Владимира Зеленского и выступили в столичном метро.
- К тому же в 2024 году во время концерта в Лас-Вегасе Bono призвал США и в дальнейшем помогать Украине, а в мае 2025 года на Каннском кинофестивале фронтмен U2 встретился с украинским бандуристом и военнослужащим Тарасом Стояром – вместе они спели песню The One.