У ролику до цієї композиції знялися бійці 13-ї бригади Національної гвардії України "Хартія". Відеокліп вже опублікували на ютуб-каналі U2.

Вас також може зацікавити "Курган & Agregat", Олександр Рудинський та інші: Зеленський нагородив діячів культури

Так, гурт U2 поширив короткометражний документальний фільм на 4,5 хвилини, натхненний піснею Yours Eternally. Його режисером став український кінематографіст і військовий "Хартії" Ілля Михайлусь.

У відео показані реальні операції бригади на Липецькому та Куп'янському напрямках, зокрема кадри поранення та евакуації одного з офіцерів. Окрім бойових дій, глядачі можуть побачити тренування, побут та дозвілля українських військових.

Фільм було знято взимку 2025 року, коли Михайлусь та його команда перебували разом із 13-ю бригадою Національної гвардії України "Хартія" в Україні. У ньому показано надзвичайне повсякденне життя Аліни та її товаришів-солдатів, які борються на передовій війни,

– зазначили музиканти на своїй сторінці в інстаграмі.

U2 – Yours Eternally ft. Ed Sheeran and Taras Topolia: дивіться відео онлайн

Додамо, що пісня Yours Eternally увійшла до мініальбому U2 під назвою Days of Ash, який складається з шести композицій, де музиканти реагують на повномасштабні війни, вбивства цивільних протестувальників та мітинги в Ірані, як зазначило видання The Guardian. Days of Ash – це перший новий музичний матеріал гурту U2 з часів альбому Songs of Experience, який вийшов у 2017 році.

Що відомо про U2?