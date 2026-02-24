Президент Зеленський роздав нагороди за заслуги у "зміцненні державності", самовідданість, допомогу в захисті суверенітету та вірності українському народові. Про це повідомляє відповідний указ на сайті Офісу Президента.

Володимир Зеленський нагородив орденом "За заслуги" III ступеня учасників гурту "Курган & Agregat", які активно волонтерять та допомагають Силам оборони: Аміла й Раміла Насірових та Євгена Володченка.

Також орден "За заслуги" III ступеня лідер держави присвоїв відомим українським акторам – Анастасії Пустовіт та Олександру Рудинському.

Орденом княгині Ольги III ступеня президент України нагородив Віру Агєєву – письменницю та літературознавицю, а також культурологиню Тамару Гундорову.

Це не єдині діячі української культури, які отримали нагороду від президента. Також орден "За заслуги" III ступеня здобули:

Семен Кантор – директор Музею сучасного мистецтва Одеси;

Богдан Логвиненко – письменник, журналіст, громадський діяч,

Іван Мелета – артист оркестру Львівської національної філармонії імені Мирослава Скорика.

Як волонтерить гурт "Курган & Agregat"?