Президент Зеленський роздав нагороди за заслуги у "зміцненні державності", самовідданість, допомогу в захисті суверенітету та вірності українському народові. Про це повідомляє відповідний указ на сайті Офісу Президента.
До слова "Вистояли тоді, вистоїмо і зараз": Зеленська та зірки з болем згадують 24 лютого 2022 року
Володимир Зеленський нагородив орденом "За заслуги" III ступеня учасників гурту "Курган & Agregat", які активно волонтерять та допомагають Силам оборони: Аміла й Раміла Насірових та Євгена Володченка.
Також орден "За заслуги" III ступеня лідер держави присвоїв відомим українським акторам – Анастасії Пустовіт та Олександру Рудинському.
Орденом княгині Ольги III ступеня президент України нагородив Віру Агєєву – письменницю та літературознавицю, а також культурологиню Тамару Гундорову.
Це не єдині діячі української культури, які отримали нагороду від президента. Також орден "За заслуги" III ступеня здобули:
- Семен Кантор – директор Музею сучасного мистецтва Одеси;
- Богдан Логвиненко – письменник, журналіст, громадський діяч,
- Іван Мелета – артист оркестру Львівської національної філармонії імені Мирослава Скорика.
Як волонтерить гурт "Курган & Agregat"?
- Колектив "Курган & Agregat" з перших днів повномасштабного вторгнення активно доєднався до волонтерського руху. Євген Володченко, Аміл та Раміл Насірови не лише збирали кошти на військо, але й відкрито висловлювалися про артистів, які проводять благодійні тури лиш заради формальності.
- У 2024 році колектив упродовж євротуру зібрав понад 14 мільйонів гривень, а в липні цього року зібрав ще близько 19 мільйонів гривень. За їхню діяльність у 2024 році президент Зеленський нагородив музикантів відзнакою "Золоте серце".
- Навесні цього року відбудеться європейський тур гурту "Курган & Agregat". Про це йдеться на сторінці Аміла Насірова. Як і зазвичай, уся сума з прибутку піде на допомогу захисникам та захисницям.