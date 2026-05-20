Про це йдеться на сайті Офісу президента.

На виставці "Іван Марчук. Музейні колекції" представлені роботи легендарного художника з фондів 11 музейних установ Києва, Львова, Сум, Луцька, Івано-Франківська та Канева від кінця 1960-х років до наших днів.

Виставку доповнюють імерсивна проєкція, що оживляє сюжети творів Марчука, та маловідомі архівні факти про життя та творчість Івана Степановича.

Володимир та Олена Зеленські з Іваном Марчуком / Фото з сайту Офісу президента

Володимир Зеленський подякував художнику за все, що він зробив для України, і за твори, які знають у різних країнах світу, а також привітав з ювілеєм – 12 травня Марчуку виповнилось 90 років.

Ми всі розуміємо, що Іван Степанович усе своє життя боровся за те, щоб бути собою, – то бюрократія, то цензура. Так само як і сьогодні вся наша держава бореться за те, щоб бути собою. І я впевнений, що Іван Степанович переміг у своїй боротьбі. І вся наша Україна переможе у своїй,

– зазначив президент.

Президент України відзначив Івана Марчука орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня.

Володимир Зеленський та Іван Марчук / Фото з сайту Офісу президента

В інстаграмі Володимир Зеленський наголосив, що Радянський Союз десятиліттями не давав українському художнику повноцінно творити, але він "продовжує працювати для України та з Україною".

Іван Марчук із тих українських митців, чиєю творчістю ми пишаємося та захоплюємося. Художник, який створив власний стиль, власну техніку й понад 5 тисяч полотен, і більшість із них – про Україну. Ці роботи – на виставках у різних частинах світу. Вони про наші краєвиди та легенди, історію, культуру, про наших людей,

– підкреслив глава держави.

З ким раніше зустрівся Іван Марчук?

У лютому Іван Марчук відвідав український благодійний бал у Відні.

У столиці Австрії він зустрівся з ветераном війни Олександром Тереном та співачкою Джамалою.

Нагадаємо, у 1988 році художник емігрував до Австралії, потім переїхав до Канади, також жив у США, проте після серії терористичних актів 11 вересня 2001 році повернувся до України.

Після початку повномасштабного вторгнення Марчук поїхав до Відня.