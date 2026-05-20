Об этом говорится на сайте Офиса президента.

Не пропустите Создал семью и стал сольным певцом: как за годы карьеры изменился Позитив

На выставке "Иван Марчук. Музейные коллекции" представлены работы легендарного художника из фондов 11 музейных учреждений Киева, Львова, Сум, Луцка, Ивано-Франковска и Канева от конца 1960-х годов до наших дней.

Выставку дополняют иммерсивная проекция, оживляющая сюжеты произведений Марчука, и малоизвестные архивные факты о жизни и творчестве Ивана Степановича.

Хотите ежедневно читать оперативные и качественные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Владимир и Елена Зеленские с Иваном Марчуком / Фото с сайта Офиса президента

Владимир Зеленский поблагодарил художника за все, что он сделал для Украины, и за произведения, которые знают в разных странах мира, а также поздравил с юбилеем – 12 мая Марчуку исполнилось 90 лет.

Мы все понимаем, что Иван Степанович всю свою жизнь боролся за то, чтобы быть собой, – то бюрократия, то цензура. Так же как и сегодня все наше государство борется за то, чтобы быть собой. И я уверен, что Иван Степанович победил в своей борьбе. И вся наша Украина победит в своей,

– отметил президент.

Президент Украины отметил Ивана Марчука орденом князя Ярослава Мудрого V степени.

Владимир Зеленский и Иван Марчук / Фото с сайта Офиса президента

В инстаграме Владимир Зеленский отметил, что Советский Союз десятилетиями не давал украинскому художнику полноценно творить, но он "продолжает работать для Украины и с Украиной".

Иван Марчук из тех украинских художников, чьим творчеством мы гордимся и восхищаемся. Художник, который создал собственный стиль, собственную технику и более 5 тысяч полотен, и большинство из них – об Украине. Эти работы – на выставках в разных частях мира. Они о наших пейзажах и легендах, истории, культуре, о наших людях,

– подчеркнул глава государства.

С кем ранее встретился Иван Марчук?

В феврале Иван Марчук посетил украинский благотворительный бал в Вене.

В столице Австрии он встретился с ветераном войны Александром Тереном и певицей Джамалой.

Напомним, в 1988 году художник эмигрировал в Австралию, затем переехал в Канаду, также жил в США, однако после серии террористических актов 11 сентября 2001 году вернулся в Украину.

После начала полномасштабного вторжения Марчук уехал в Вену.