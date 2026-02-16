Недавно художник показался на украинском благотворительном балу в Вене, где встретился с певицей Джамалой и ветераном войны Александром Тереном. Как сейчас выглядит Марчук, смотрите на сайте 24 Канала.

Не пропустите Как выглядит жена главы ОП Кирилла Буданова: история любви пары

Как сейчас выглядит Иван Марчук?

На днях в инстаграме Александр Терен рассказал, что выступил на украинском благотворительном балу в Вене с Полиной Ищенко. Он опубликовал серию фотографий, на одной из которых был Иван Марчук.

Узнаете, с кем я на первой фотографии? Легенда,

– написал Терен.

На мероприятии художник появился в штанах, кардигане и темно-синей рубашке с узором. В руках Марчук держал трость, волосы и усы у мужчины уже поседели. Отметим, что в мае он будет праздновать 90-летие.

Александр Терен и Иван Марчук на балу в Вене / Фото из инстаграма ветерана войны

На балу в Вене выступила и Джамала. Она спела несколько своих песен: "Верше, мій верше", "Вірю в тебе" и "1944". Артистка также встретилась с выдающимся украинским художником.

Иван Марчук и Джамала на балу в Вене / Фото из инстаграма певицы

Что известно об Иване Марчуке?

Иван Марчук родился 12 мая 1936 года в селе Москалевка Тернопольской области в небогатой крестьянской семье. Его отец был известным ткачом. Рисованием начал интересоваться еще в детстве.

Марчук окончил семилетнюю школу. С 1951 до 1956 годов учился во Львовском училище прикладного искусства имени Ивана Труша на отделе декоративной росписи. В 1959 году Иван стал членом подпольной группы, которую возглавлял его учитель. Там говорили о несанкционированном искусстве, историе, музыке, литературе, религии.

Художник служил в Советской армии, а после продолжил учиться на кафедре керамики Львовского института прикладного искусства. Марчук закончил вуз в 1965 году.

В течение 1965-1968 годов работал художником в Институте сверхтвердых материалов Национальной Академии Наук Украины. Впоследствии Марчук делал иллюстрации к советским изданиям на Киевском комбинате монументально-декоративного искусства и одновременно работал над циклом работ "Голос моей души".

Иван Марчук / Фото с сайта художника

Марчука преследовал Комитет государственной безопасности СССР (КГБ). Советскую власть беспокоило то, что художник использовал темные цвета, ведь там считали, что они не соответствуют "характерным ярким изображением социалистического реализма", как отмечается на сайте художника.

Интересно, что Союз художников СССР отказался принимать Марчука, поэтому его первая выставка состоялась только в 1980 году в Киеве. В 1988 году мужчина эмигрировал в Австралию, затем переехал в Канаду, а затем жил в США.

11 сентября 2001 году в США началась серия террористических актов, поэтому Иван вернулся в Украину, где проживал до 2022 года. После начала полномасштабного вторжения художник уехал в Вену.

В начале 2025 года в столице Австрии был создан благотворительный фонд Ивана Марчука, чтобы сохранить большое творческое наследие художника и обеспечить доступ к нему через выставки.