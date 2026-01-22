Впервые Кирилл Буданов женился в 2009 году, тогда он еще был лейтенантом. О его первом браке почти ничего неизвестно. Но в 2013 военный женился во второй раз. В материале 24 Канала узнавайте, как выглядит нынешняя жена Буданова и что известно о паре.

Марианна Буданова по образованию – психолог. С 2015 до 2017 года она занималась волонтерством в Главном военном госпитале. Женщина впервые попала туда, когда навещала мужа после ранения – и решила остаться.

Также Марианна Буданова была советницей мэра Киева по вопросам предотвращения коррупции, а еще баллотировалась в депутаты от партии "Удар" Кличко.



Марианна Буданова / Фото Elle

В начале полномасштабного вторжения Марианна Буданова даже не задумывалась о выезде из страны – она решила, что будет оставаться с мужем. Как рассказывал глава ОП, супруги почти всегда были рядом.

Мое счастье всегда со мной, потому что моя жена живет со мной в кабинете,

– рассказывал Буданов.

Однако пара мало общается о военных действиях или любых темах, имеющих гриф секретности или государственной тайны.

"Я никогда не вмешиваюсь в его работу, но, если ему нужна моя помощь или совет относительно какого-то вопроса, я всегда охотно стараюсь помочь. Бывает, что я одной из первых могу узнать об успешном выполнении задания, но только после его завершения", – говорила жена Буданова.



Кирилл Буданов с женой / Фото из соцсетей

Марианна Буданова признавалась, что для нее как для жены военного, стрессоустойчивость – это норма. Она быстро адаптируется и умеет подстраиваться к любым обстоятельствам.

28 ноября 2023 года стало известно, что на жену Буданова была попытка покушения – ее хотели отравить ртутью и мышьяком. Когда информация появилась в СМИ, Марианна уже завершила курс лечения.



Марианна Буданова / Фото Elle

У пары есть свои небольшие традиции и романтика даже в военное время.

Один из самых романтичных моментов за этот сложный период, вероятно, был на мой день рождения, в первые недели вторжения. Конечно, тогда было не до празднования. Все было закрыто. Сложно было что-то приобрести. И мой муж сделал мне открытку своими руками и вручил, когда я только проснулась,

– рассказывала Марианна.

Также семья Будановых являются прихожанами ПЦУ. Когда есть возможность, они ходят в храм.



Кирилл Буданов с женой / Фото The Observers UA

В сложные моменты Кирилл и Марианна обязательно поддерживают друг друга объятиями или теплыми словами. Они стараются жить в моменте и ценить тех, кто рядом.