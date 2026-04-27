Историю своих отношений Будановые рассказал в комментарии изданию "Бабель".

Кирилл Буданов познакомился со своей будущей женой в 2013 году. Мужчина встретил Марианну в поезде, когда возвращался из Одессы. Они пообщались и обменялись телефонами.

Это было Богом предусмотрено, что мы встретились именно в тот момент. Меня не должно было там быть, его не должно было там быть, но все сошлось,

– говорит Марианна.

На первое свидание Кирилл Алексеевич приехал с цветами, книгой австралийского писателя Стефана Цвейга и весами – он запомнил, что Марианна тогда активно тренировалась. Кроме того, она училась в университете "Украина" на психолога. Интересно, что женщина не знала, кем работал Буданов.

Я думала, он занимается не связанной с военным делом работой, и мне не было важно, какую должность он занимает,

– поделилась она.

Вскоре Кирилл и Марианна решили съехаться. Руководитель ОП несколько раз делал предложение любимой, однако получал отказ. "Я знала, что это будет навсегда, но держала марку", – объяснила Марианна.

Однако Буданов заверил, что не из тех мужчин, которые после первого отказа обижаются и завершают отношения. Влюбленные сыграли свадьбу 25 октября 2014 года.

А вместе мы, я считаю, с 17 августа 2013 года – с момента знакомства в поезде,

– отметила жена Буданова.

Для супругов главная ценность – это семья. За спиной руководителя ОП называют подкаблучником. На вопрос журналистов, что он об этом думает, Кирилл Алексеевич ответил так: "Большинство людей на самом деле говорят: как женщина говорит, так я и делаю. Это плюс-минус правда".

Марианна часто называет своего мужа "Алексеевич", с "деформированным восприятием опасности".

Когда ты соединяешь свою жизнь непосредственно с таким человеком, как Кирилл Алексеевич, на тебя ложится ответственность не только за свою жизнь, но и жизнь его собратьев, жен собратьев и их детей,

– подчеркнула Буданова.

Для справки! Для Кирилла Буданова брак с Марианной – второй.

Напомним, в 2022 году в интервью журналу ELLE Марианна делилась, что в их отношениях присутствует романтика. Жена Буданова рассказывала, что они имеют традицию писать друг другу записки с пожеланиями на день.

Когда в первые недели полномасштабного вторжения Марианна праздновала день рождения, муж сделал для нее открытку своими руками и подарил, когда любимая проснулась.

