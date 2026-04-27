Історія своїх стосунків Буданові розповіли в коментарі виданню "Бабель".

Кирило Буданов познайомився зі своєю майбутньою дружиною у 2013 році. Чоловік зустрів Маріанну у потязі, коли повертався з Одеси. Вони поспілкувалися та обмінялися телефонами.

Це було Богом передбачено, що ми зустрілися саме в той момент. Мене не мало там бути, його не мало там бути, але все зійшлося,

– каже Маріанна.

На перше побачення Кирило Олексійович приїхав з квітами, книгою австралійського письменника Стефана Цвейга та вагами – він запам'ятав, що Маріанна тоді активно тренувалася. Крім того, вона навчалася в університеті "Україна" на психологиню. Цікаво, що жінка не знала, ким працював Буданов.

Я думала, він займається не пов'язаною з військовою справою роботою, і мені не було важливо, яку посаду він обіймає,

– поділилась вона.

Незабаром Кирило та Маріана вирішили з'їхатися. Керівник ОП кілька разів освідчувався коханій, проте отримував відмову. "Я знала, що це буде назавжди, але тримала марку", – пояснила Маріанна.

Проте Буданов запевнив, що не з тих чоловіків, які після першої відмови ображаються і завершують стосунки. Закохані зіграли весілля 25 жовтня 2014 року.

А разом ми, я вважаю, із 17 серпня 2013 року – з моменту знайомства в потязі,

– зазначила дружина Буданова.

Для подружжя головна цінність – це родина. За спиною керівника ОП називають підкаблучником. На запитання журналістів, що він про це думає, Кирило Олексійович відповів так: "Більшість людей насправді кажуть: як жінка каже, так я і роблю. Це плюс-мінус правда".

Маріанна часто називає свого чоловіка "Олексійович", з "деформованим сприйняттям небезпеки".

Коли ти з'єднуєш своє життя безпосередньо з такою людиною, як Кирило Олексійович, на тебе лягає відповідальність не лише за своє життя, але й життя його побратимів, дружин побратимів і їхніх дітей,

– наголосила Буданова.

Для довідки! Для Кирила Буданова шлюб з Маріанною – другий.

Нагадаємо, у 2022 році в інтерв'ю журналу ELLE Маріанна ділилась, що у їхніх стосунках присутня романтика. Дружина Буданова розповідала, що вони мають традицію писати одне одному записки з побажаннями на день.

Коли у перші тижні повномасштабного вторгнення Маріанна святкувала день народження, чоловік зробив для неї листівку своїми руками та подарував, коли кохана прокинулася.

