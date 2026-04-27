Історія своїх стосунків Буданові розповіли в коментарі виданню "Бабель".
Кирило Буданов познайомився зі своєю майбутньою дружиною у 2013 році. Чоловік зустрів Маріанну у потязі, коли повертався з Одеси. Вони поспілкувалися та обмінялися телефонами.
Це було Богом передбачено, що ми зустрілися саме в той момент. Мене не мало там бути, його не мало там бути, але все зійшлося,
– каже Маріанна.
На перше побачення Кирило Олексійович приїхав з квітами, книгою австралійського письменника Стефана Цвейга та вагами – він запам'ятав, що Маріанна тоді активно тренувалася. Крім того, вона навчалася в університеті "Україна" на психологиню. Цікаво, що жінка не знала, ким працював Буданов.
Я думала, він займається не пов'язаною з військовою справою роботою, і мені не було важливо, яку посаду він обіймає,
– поділилась вона.
Незабаром Кирило та Маріана вирішили з'їхатися. Керівник ОП кілька разів освідчувався коханій, проте отримував відмову. "Я знала, що це буде назавжди, але тримала марку", – пояснила Маріанна.
Проте Буданов запевнив, що не з тих чоловіків, які після першої відмови ображаються і завершують стосунки. Закохані зіграли весілля 25 жовтня 2014 року.
А разом ми, я вважаю, із 17 серпня 2013 року – з моменту знайомства в потязі,
– зазначила дружина Буданова.
Для подружжя головна цінність – це родина. За спиною керівника ОП називають підкаблучником. На запитання журналістів, що він про це думає, Кирило Олексійович відповів так: "Більшість людей насправді кажуть: як жінка каже, так я і роблю. Це плюс-мінус правда".
Маріанна часто називає свого чоловіка "Олексійович", з "деформованим сприйняттям небезпеки".
Коли ти з'єднуєш своє життя безпосередньо з такою людиною, як Кирило Олексійович, на тебе лягає відповідальність не лише за своє життя, але й життя його побратимів, дружин побратимів і їхніх дітей,
– наголосила Буданова.
Для довідки! Для Кирила Буданова шлюб з Маріанною – другий.
Нагадаємо, у 2022 році в інтерв'ю журналу ELLE Маріанна ділилась, що у їхніх стосунках присутня романтика. Дружина Буданова розповідала, що вони мають традицію писати одне одному записки з побажаннями на день.
Коли у перші тижні повномасштабного вторгнення Маріанна святкувала день народження, чоловік зробив для неї листівку своїми руками та подарував, коли кохана прокинулася.
Що відомо про отруєння Маріанни Буданової?
28 листопада 2023 року стало відомо, що Маріанну Буданову отруїли важкими металами.
Після тривалого погіршення стану здоров'я її госпіталізували, жінка перебувала під наглядом лікарів.
ЗМІ повідомляли, що Маріанну могли отруїти миш'яком та ртуттю.
Симптоми отруєння помітили й у кількох працівників розвідки. Кирило Буданов не постраждав.