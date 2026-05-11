Про це пише LRT.

Цікаво У мережі з'явилося архівне фото Буданова: як керівник ОП виглядав у 17 років

Що відомо про візит Буданова в Литву?

За даними джерел порталу 15min.lt, очікується, що Кирило Буданов відвідає Адміністрацію президента Литви та інші урядові установи.

Очікується, що глава ОП зустрінеться з представниками литовських служб оборони та безпеки.

Журналісти нагадали, що Литва залишається одним із найактивніших партнерів України серед країн НАТО та Європейського Союзу.

Від початку повномасштабного вторгнення Вільнюс надає Києву військову, фінансову та гуманітарну допомогу.

Чи готова Литва до можливої агресії з боку Росії?

Глава МЗС України Андрій Сибіга наголосив, що Росія веде активну інформаційну кампанію у країнах Балтії. Сибіга зазначив, що Україна готова допомагати балтійським країнам знизити напругу, викликану російськими сигналами.

Генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж зауважив в етері 24 Каналу, що Росія не має можливості для масштабної війни з НАТО і може здійснювати лише тактичні провокації. Однак на думку експерта, цілком імовірно, що вони стосуватимуться саме країн Балтії.

Аналітичний центр Baltic Defense Initiative розробив імовірний сценарій того, як країна-агресорка може змусити Литву здатися, використовуючи гіперзвукові ракети та дрони. За даними аналітиків, Росія може втілити задум із капітуляції Литви приблизно за 3 місяці.