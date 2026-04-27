Кирило Буданов працює на другому поверсі Офісу президента. Хоча кабінет його попередника – Андрія Єрмака – у кілька разів більший, генерал обрав для себе іншу кімнату. Про це пише "Бабель".

Дивіться також Від слів до діла: черговий обмін показав, як працює "тиха дипломатія" Буданова

У яких умовах працює Кирило Буданов?

Він сидить у колишньому кабінеті першого помічника президента Сергія Шефіра, якого звільнили два роки тому.

Перед входом до приймальні розміщена фотогалерея українських президентів і очільників їхніх офісів, адміністрацій і секретаріатів. Ці світлини з'явилися тут вже після призначення Буданова новим керівником Офісу.

Цікаво, що на "стіні пам'яті" також висять портрети зрадників. Зокрема, Віктора Януковича, Дмитра Табачника, Андрія Клюєва та Віктора Медведчука.

Історія Адміністрації на Банковій / Фото "Бабель"

В Офісі пояснили, що на тому, аби вони були на виду, наполягав сам Буданов. Генерал переконаний, що люди мають знати справжню історію інституції, в якій працюють.

Вже у самому кабінеті Буданова увагу привертають велика шахівниця, ікона над його головою та яскраво-червоний блокнот на столі з написом "Список п**арасів 2026".

Зауважимо, що такі блокноти не складно знайти. Їх продають на просторах інтернету.

"Красномовний" блокнот на столі у Буданова / Фото "Бабель"

Шахівниця у кабінеті Буданова / Фото "Бабель"

Також у кабінеті генерала є самурайська катана / Фото "Бабель"

У кімнаті керівника Офісу можна побачити програвач і збірка платівок – від Prodigy до Beatles / Фото "Бабель"

На роботі Буданов тримає жабу Петра, у якого є свій Пентагон / Фото "Бабель"

Поруч із "Бос і лідер" у Буданова в кабінеті хлопавка зі зйомок українського фільму "Кіллхаус" про рятувальну операцію у 2022 році / Фото "Бабель"

Під час візиту до кабінету Буданова журналісти дізналися про цікаву звичку генерала. Виявляється, той кілька разів на тиждень п'є чай з мохом. Цей чай – гіркий на смак – слугує природним "антибіотиком".

Як змінився Офіс президента після приходу Буданова?

Після приходу в Офіс президента Буданов приніс туди не стільки нові формальні правила, скільки інший спосіб мислення і роботи, який сильно відрізняється від класичного "офісного" стилю української політики.

Передусім змінилася сама логіка ухвалення рішень. Там, де раніше багато процесів трималися на політичних домовленостях, кулуарних обговореннях і неформальних впливах, він почав вимагати більш "військового" підходу: чітко сформульована проблема, кілька варіантів її вирішення, а також наслідки кожного варіанта. На столі у Буданова лежить велика таблиця, у яку зводяться всі ключові питання.

Помітною зміною стало й те, як функціонує сам Офіс. За словами співрозмовників видання, він зробив його більш відкритим для зовнішніх гравців – депутатів, представників бізнесу, регіональних керівників. Тобто зменшився рівень "закритості" інституції, де раніше доступ до керівництва часто був обмежений неформальними фільтрами або перепустками.

Водночас Буданов приніс із собою "армійщину", але в адаптованому вигляді. Це проявляється не тільки в вимозі дисципліни, а й у символічних речах – наприклад, наполяганні, щоб у документах фіксувалися військові звання його та окремих заступників, які формально залишаються на службі.

Окремо підкреслюється його ставлення до внутрішньої вертикалі. Він не схильний одразу ламати кадрову систему, яка дісталася йому після попередників. Генерал не звільняє, але корегує роботу заступників.

Когось він відправляє у відрядження, комусь додають нові напрямки роботи, когось "розвантажують" або навпаки завантажують стратегічними темами. Це більше схоже на управління підрозділом, ніж на класичну політичну адміністрацію.

При цьому стиль Буданова не зводиться до "жорсткого контролера". Він не втручається в усі сфери державного управління і, за словами співрозмовників, не намагається підміняти уряд або повністю централізувати процеси в ОП. У деяких випадках він навпаки делегує, розширює завдання підлеглих і змінює їхні ролі так, щоб система працювала більш функціонально, а не залежала від ручного управління.

Нагадаємо, що Кирило Буданов очолив Офіс президента на початку січня 2026 року. Його попередника Андрія Єрмака звільнили через корупційний скандал в енергетиці, пов'язаний із бізнесменом Тимуром Міндічем.