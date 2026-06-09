Об этом говорится в колонке The Atlantic со ссылкой на утечку материалов из офиса Сергея Кириенко – бывшего премьер-министра России, а ныне высокопоставленного чиновника в администрации Путина.

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По данным источников, российские власти могут называть свою армию "самой боеспособной в мире", и подавать незначительные территориальные достижения как большой успех и "победу".

Кроме этого, верхушка Кремля планирует распространять тезис, что после войны Европа получила мощный экономический удар, поэтому не сможет быстро восстановиться, тогда как Украина якобы вскоре прекратит свое существование.

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Журналисты пишут, что руководитель ОП Кирилл Буданов предполагает, что возможное ограничение телеграмм в России может быть частью подготовки к изменению информационной политики. В частности речь идет о формировании условий, при которых в российском информационном пространстве останется только официальная позиция.

В то же время, по данным автора, Буданов допускает, что переговоры, инициированные администрацией Дональда Трампа, могут привести к прекращению огня вдоль нынешней линии фронта уже в этом году.

Поэтому 4 июня украинский президент Владимир Зеленский обратился к российскому диктатору в открытом письме, где предложил проведение личных переговоров между лидерами и прекращение огня. Путин такую инициативу отверг, а также заявил, что "смысла" в такой встрече он не видит.

Впрочем, журналисты отмечают, что Россия имеет несколько возможных сценариев дальнейших действий – от продолжения ударов по украинским городам и попыток разрушить энергосистему до новой "частичной" мобилизации и наступательных действий несмотря на значительные потери.

Вместе с тем характер войны и линии фронта могут изменить беспилотные технологии. Вследствие активного использования беспилотников "прозрачная зона" между сторонами способна существенно расшириться и фактически приобрести вид демилитаризованной полосы. Со временем, предполагает автор, такая линия может стать временным рубежом, который не будет признавать ни одна из сторон, но который будет сложно пересечь или подвинуть. Это не выглядело бы как очевидная победа Украины, но одновременно стало бы серьезным провалом для Путина, поскольку его ключевая цель – уничтожение Украины как государства – не была бы выполнена.

Заметим, что во время заседания Совета Безопасности ООН представитель США при Экономическом и социальном совете ООН Дан Негреа отметил, что российская вооруженная агрессия против Украины стала настоящей стратегической ошибкой Путина. Сейчас россияне не способны выполнить планы высшего военного руководства, а дальнейшая эскалация только обострит ситуацию.

В США призвали государства-члены ООН прекратить поддержку действий России и добавили, что военным путем страну-агрессора не остановить.