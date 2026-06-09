Об этом во время заседания Совета Безопасности ООН заявил представитель США при Экономическом и социальном совете ООН Дан Негреа, передает 24 Канал.

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Негреа отметил, что российская армия не способна выполнять планы военного руководства, а дальнейшая эскалация не изменит ситуации, зато только увеличит риск более масштабной катастрофы. Также представитель США отметил, что эту войну нужно немедленно прекратить.

Вторжение России в Украину стало стратегическим провалом. Ее нефтеперерабатывающие заводы – в огне,

– заявил Негреа.

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Представитель США призвал государства-члены ООН немедленно прекратить поддержку военных действий России, подчеркнув, что эту войну невозможно решить военным путем.

Также он отметил, что речь идет и об Иране, который поставлял России дроны для использования в войне против Украины, а также о Кубе, которая, по его словам, косвенно способствует продолжению боевых действий, позволяя участие наемников на стороне России.

При этом Негреа выразил убеждение, что "эта война может завершиться только путем переговоров".

США готовы, как и раньше, – и мы неоднократно говорили об этом обеим сторонам, – способствовать длительному прекращению войны,

– подчеркнул представитель Штатов.

Заметим, на заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник заявил, что Путин отказался от предложения Владимира Зеленского провести прямые переговоры между лидерами и завершить войну в Украине.

В то же время он добавил, что Киев и в дальнейшем остается открытым к переговорам, тогда как Масква всяческими способами избегает прямого контакта сторон.