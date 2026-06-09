Об этом во время заседания Совета Безопасности ООН заявил постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник, передает 24 Канал.
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Мельник отметил, что Москва всячески избегает прямых переговоров, предложенных Киевом.
Украина предложила конкретный путь вперед – встречу двух лидеров на нейтральной территории. В ответ от господина Путина мы услышали: "Нет, снова и снова, нет",
– отметил постпред Украины.
Также он напомнил, что 4 июня президент Украины направил российскому диктатору открытое письмо с призывом прекратить боевые действия и выразил готовность к личным переговорам.
По словам Мельника, вместо ответа на эту инициативу Путин на Петербургском международном экономическом форуме сосредоточился на заявлениях о якобы положительном состоянии российской экономики.
Также постпред обратил внимание, что эти выступления прозвучали вскоре после ударов по военным объектам вблизи Санкт-Петербурга, и, по его словам, "эту символику было трудно не заметить".
О чем шла речь в открытом письме Зеленского к Путину?
У открытом обращении к российскому диктатору президент Украины призвал закончить войну "в формате между вами и нами".
Вместе с тем Зеленский сообщил, какие потери российская армия несет на фронте ежемесячно – по его словам, это более 30 тысяч солдат, в частности 63% убитыми и 37% ранеными.
Также глава государства в очередной раз заявил, что Россия не достигает своих военных целей и постоянно переносит сроки захвата украинских территорий. В то же время он отметил, что Киев не хочет затяжной войны, однако будет продолжать сопротивляться для сохранения своей независимости.