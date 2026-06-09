Про це під час засідання Ради Безпеки ООН заявив постійний представник України при ООН Андрій Мельник, передає 24 Канал.

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Мельник зауважив, що Москва всіляко уникає прямих перегорів, запропонованих Києвом.

Україна запропонувала конкретний шлях уперед – зустріч двох лідерів на нейтральній території. У відповідь від пана Путіна ми почули: "Ні, знову і знову, ні",

– зазначив постпред України.

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Також він нагадав, що 4 червня президент України надіслав російському диктатору відкритого листа із закликом припинити бойові дії та висловив готовність до особистих переговорів.

За словами Мельника, замість відповіді на цю ініціативу Путін на Петербурзькому міжнародному економічному форумі зосередився на заявах про нібито позитивний стан російської економіки.

Також постпред звернув увагу, що ці виступи пролунали невдовзі після ударів по військових об'єктах поблизу Санкт-Петербурга, і, за його словами, "цю символіку було важко не помітити".

Про що йшлося у відкритому листі Зеленського до Путіна?

У відкритому зверненні до російського диктатора президент України закликав закінчити війну "у форматі між вами й нами".

Разом із тим Зеленський повідомив, яких втрат російська армія зазнає на фронті щомісяця – за його словами, це понад 30 тисяч солдатів, зокрема 63% вбитими та 37% пораненими.

Також глава держави вкотре заявив, що Росія не досягає своїх військових цілей і постійно переносить терміни захоплення українських територій. Водночас він наголосив, що Київ не прагне затяжної війни, однак продовжуватиме чинити опір для збереження своєї незалежності.