О том, как именно актриса решила поехать в этот город, рассказал фотограф-документалист Джайлс Дьюли, который с начала вторжения поддерживает Украину. Детали он раскрыл в комментарии для издания NV.

По его словам, он встретился с Джоли в Лондоне перед ее поездкой и посоветовал, куда можно отправиться, чтобы лучше понять ситуацию в стране.

Она настоящая гуманитарная деятельница. Ее отзывчивость и сострадание к людям... Всегда стремится понять, как живется людям в условиях войны. Поэтому мы предложили ей Херсон, ведь именно там работают наши кареты скорой помощи. Знал, что там мы сможем надежно о ней позаботиться. И это было место, где она бы действительно поняла, как живется людям на передовой в Украине,

– рассказал общественный деятель.

Также он добавил, что Джоли искренне любит Украину, а ее приезд положительно повлиял на настроение местных жителей.

Каким был крайний визит Анджелины Джоли в Украину?

5 ноября актрису заметили в Херсоне. Впоследствии она побывала Николаева и также ее видели в Тернополе.

Актриса приехала в Украину вместе с благотворительной организацией Legacy of War Foundation. СМИ писали, что она не предупреждала украинское правительство о своем визите и пересекла границу пешком.

Во время этого визита Джоли общалась с местными жителями, врачами и волонтерами, а также встретилась с украинскими пограничниками.

После поездки она написала, что увиденное было одновременно мучительным и вдохновляющим. По ее словам, многие люди говорили о постоянном стрессе из-за войны и о страхе, что о них могут забыть в мире.