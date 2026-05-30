Про те, як саме акторка вирішила поїхати в це місто, розповів фотограф-документаліст Джайлс Дьюлі, який з початку вторгнення підтримує Україну. Деталі він розкрив у коментарі для видання NV.
За його словами, він зустрівся з Джолі в Лондоні перед її поїздкою і порадив, куди можна вирушити, щоб краще зрозуміти ситуацію в країні.
Вона справжня гуманітарна діячка. Її чуйність та співчуття до людей… Завжди прагне зрозуміти, як живеться людям в умовах війни. Тому ми запропонували їй Херсон, адже саме там працюють наші карети швидкої допомоги. Знав, що там ми зможемо надійно про неї подбати. І це було місце, де вона б справді зрозуміла, як живеться людям на передовій в Україні,
– розповів громадський діяч.
Також він додав, що Джолі щиро любить Україну, а її приїзд позитивно вплинув на настрій місцевих жителів.
Яким був крайній візит Анджеліни Джолі до України?
5 листопада акторку помітили в Херсоні. Згодом вона побувала Миколаєва і також її бачили в Тернополі.
Акторка приїхала в Україну разом із благодійною організацією Legacy of War Foundation. ЗМІ писали, що вона не попереджала український уряд про свій візит і перетнула кордон пішки.
Під час цього візиту Джолі спілкувалася з місцевими жителями, лікарями та волонтерами, а також зустрілася з українськими прикордонниками.
Після поїздки вона написала, що побачене було одночасно болісним і надихаючим. За її словами, багато людей говорили про постійний стрес через війну і про страх, що про них можуть забути у світі.