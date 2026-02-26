Джолі та британський фотограф Джайлс Дьюлі опублікували спільний допис в інстаграмі, в якому згадали про війну. Вони також додали відео, де зібрали фото, зроблені в Україні.

Анджеліна Джолі та Джайлс Дьюлі зізнались, що вже чотири роки думають про родини, які переживають жорстоку війну. Крім того, вони обидва приїжджали в Україну.

Як зазначається у дописі, фотографії Джайлса відображають дух українського народу – "теплоту, мужність та стійкість" людей.

Цивільне населення продовжує стикатися з надто слабким захистом. Дрони досягають будинків та районів. Інфраструктура, школи та лікарні постійно зазнають ударів. Сім'ї гинуть або переміщуються,

– наголосили Джолі та Дьюлі.

Ось статистика, яку навели акторка та фотограф:

10,8 мільйона людей потребують гуманітарної допомоги;

5,9 мільйона людей були змушені втекти з країни;

5 мільйонів живуть під окупацією;

десятки тисяч дітей були насильно переміщенні або депортовані;

понад 250 атак на медичні заклади;

1380 лікарень пошкоджено або зруйновано;

Тільки у 2025 році:

2248 мирних жителів загинули;

12 493 поранені;

кількість жертв серед цивільного населення внаслідок вибухової зброї зросла на 26%;

Також Джолі та Дьюлі нагадали, що Росія продовжує обстрілювали енергетичну інфраструктуру України, через що люди сидять без світла, а цієї зими температура досягала до -25°C.

