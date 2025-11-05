Це вже другий візит акторки до України. 24 Канал пропонує пригадати, чим натомість запам'яталась її перша поїздка.

Не пропустіть Анджеліна Джолі приїхала до Херсона

Уперше Анджеліна Джолі приїхала до України 30 квітня 2022 року. Її помітили в одній з львівських кав'ярень у спальному мікрорайоні Львова. Тоді у мережі опублікували відео з акторкою.

Нічого особливого. Просто Львів. Просто зайшла випити кави. Просто Анжеліна Джолі. Просто Україну підтримує весь світ,

– написала журналістка Майя Підгородецька.

Згодом у мережі по-доброму жартували про хлопчика, який сидів у навушниках попереду голлівудської зірки та не звернув на неї уваги.

Анджеліна Джолі у львівській кав'ярні: дивіться відео

Додамо, організацією візиту Джолі займався Офіс Президента. Відбулось два дзвінки за участю акторки та Андрія Єрмака. Анджеліна Джолі понад 20 років є послом доброї волі ООН, але поїздка до України була її власною ініціативою.

Пізніше Анджеліна Джолі побувала на львівському залізничному вокзалі – там акторка зустріла пасажирів евакуаційного поїзда, що прибув з Покровська. Вона спілкувалась з людьми, висловлювала свої емоції від візиту та наголошувала про любов до України.

"Анджеліна Джолі відвідує Україну, щоб зустрітися з дітьми, які постраждали від конфлікту, та місцевими організаціями, які працюють над їхнім захистом. Її візит – це приватна гуманітарна місія, орієнтована на потреби дітей", – повідомила деталі пресслужба акторки для BBC.



Анджеліна Джолі на вокзалі / Фото з телеграму Сергія Лещенка

Наступною зупинкою Анджеліни Джолі був один з медичних закладів Львова. Там вона провідала дітей, які постраждали від ракетного удару росіян по вокзалу Краматорська. Також акторка відвідала школу-інтернат, де спілкувалась і фотографувалась з вихованцями, а ще приділила час місцевим волонтерам.

Говорила з людьми, яким вдалося виїхати зі зон активних бойових дій. Вислухала історії евакуйованих, які розповіли, що через терористичні дії Росії втратили все. Для нас усіх цей візит був несподіванкою,

– коментував голова Львівської ОВА.

Анджеліна Джолі з дітьми / Фото з телеграму Максима Козицького

Та на цьому поїздка знаменитості Україною не завершилося. 1 травня Анджеліна Джолі приїхала у Борислав та відвідала навчально-реабілітаційний центр "Гармонія". Вона спілкувалась з вихованцями закладу та дітьми-переселенцями. Акторка прибула до малюків з подарунками.



Анджеліна Джолі з дітьми / Фото з фейсбуку Бориславської міської ради

"Я пишаюся тим, що бачу стійкість, мужність та гідність українського народу. Жахливо бачити, який вплив війна має на ціле покоління українських дітей", – сказала Анджеліна Джолі після поїздки.

Нагадаємо, у березні цього року Анджеліна Джолі зв'язалась з 14-річною Поліною з Ізюма. Дівчина на початку лютого зазнала тяжких поранень через російський ракетний удар. Джолі в онлайн-форматі поспілкувалась з Поліною, здійснивши мрію дівчинки.