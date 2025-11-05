Это уже второй визит актрисы в Украину. 24 Канал предлагает вспомнить, чем запомнилась ее первая поездка.

Впервые Анджелина Джоли приехала в Украину 30 апреля 2022 года. Ее заметили в одном из львовских кафе в спальном микрорайоне Львова. Тогда в сети опубликовали видео с актрисой.

Ничего особенного. Просто Львов. Просто зашла выпить кофе. Просто Анжелина Джоли. Просто Украину поддерживает весь мир,

– написала журналистка Майя Подгородецкая.

Впоследствии в сети по-доброму шутили о мальчике, который сидел в наушниках впереди голливудской звезды и не обратил на нее внимания.

Добавим, организацией визита Джоли занимался Офис Президента. Состоялось два звонка с участием актрисы и Андрея Ермака. Анджелина Джоли более 20 лет является послом доброй воли ООН, но поездка в Украину была ее собственной инициативой.

Позже Анджелина Джоли побывала на львовском железнодорожном вокзале – там актриса встретила пассажиров эвакуационного поезда, прибывшего из Покровска. Она общалась с людьми, выражала свои эмоции от визита и подчеркивала о любви к Украине.

"Анджелина Джоли посещает Украину, чтобы встретиться с детьми, пострадавших от конфликта, и местными организациями, которые работают над их защитой. Ее визит – это частная гуманитарная миссия, ориентированная на нужды детей", – сообщила детали пресс-служба актрисы для BBC.



Анджелина Джоли на вокзале / Фото из телеграмма Сергея Лещенко

Следующей остановкой Анджелины Джоли было одно из медицинских учреждений Львова. Там она проведала детей, которые пострадали от ракетного удара россиян по вокзалу Краматорска. Также актриса посетила школу-интернат, где общалась и фотографировалась с воспитанниками, а еще уделила время местным волонтерам.

Говорила с людьми, которым удалось выехать из зон активных боевых действий. Выслушала истории эвакуированных, которые рассказали, что из-за террористических действий России потеряли все. Для нас всех этот визит был неожиданностью,

– комментировал председатель Львовской ОВА.

Анджелина Джоли с детьми / Фото из телеграмма Максима Козицкого

Но на этом поездка знаменитости по Украине не завершилась. 1 мая Анджелина Джоли приехала в Борислав и посетила учебно-реабилитационный центр "Гармония". Она общалась с воспитанниками заведения и детьми-переселенцами. Актриса прибыла к малышам с подарками.



Анджелина Джоли с детьми / Фото из фейсбука Бориславского городского совета

"Я горжусь тем, что вижу стойкость, мужество и достоинство украинского народа. Ужасно видеть, какое влияние война имеет на целое поколение украинских детей", – сказала Анджелина Джоли после поездки.

Напомним, в марте этого года Анджелина Джоли связалась с 14-летней Полиной из Изюма. Девушка в начале февраля получила тяжелые ранения из-за российского ракетного удара. Джоли в онлайн-формате пообщалась с Полиной, осуществив мечту девочки.