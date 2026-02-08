Важливо, що президент заявив про це, спілкуючися з викладачами та студентами Київського авіаційного інституту (КАІ). Захід відбувся з нагоди 120-річчя від дня народження авіаконструктора Олега Антонова.

Які літаки передадуть Україні і скільки їх?

Як наголосив Зеленський, авіація під час війни є гострим і гарячим пріоритетом для держави. Мова передусім про військову авіацію.

Україна має на сьогодні домовленості про постачання 150 літаків Gripen і 100 літаків Rafale. На наш погляд, це найкращі літаки в світі,

– сказав глава держави.

За його словами, F-16, які є на озброєнні України, теж досить хороші. Але вони не нові. Літаки, які обіцяють передати партнери, будуть новими.

Цікаво! В жовтні 2025 року мовилося, що Україна підписала угоду з Швецією на закупівлю від 100 до 150 винищувачів JAS 39 Gripen E. Судна можуть поставити на початку 2026 року. Військовий оглядач Василь Пехньо в ефірі 24 Каналу заявив, що це одна з наймасштабніших угод для України. Бо раніше наша держава не отримувала нової авіації.

Окрім цього, Зеленський пообіцяв піднімати та розвивати цивільну авіацію, бо вона також важлива. Більш предметно цим займуться після війни.

Гарант натякнув на можливі нові програми в університеті, які розроблятимуть разом з Повітряними силами.

Зверніть увагу! Президент надав КАІ (колишній НАУ) статус національного університету. Реорганізація НАУ стала першим кроком до впровадження корпоративної моделі управління університетами.

