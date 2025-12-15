Про це пише 24 Канал із посиланням на ініціативу підтримки України "Подарунок для Путіна".

Що відомо про таємного благодійника в Чехії?

В ініціативі розділили 100 000 000 крон від анонімного благодійника на 26 позицій.

За ці гроші ми придбаємо переважно різні типи дронів, пластичну вибухівку, спорядження для підрозділів на фронті, а також, наприклад, рушниці,

– кажуть представники.

Невідомий благодійник допоміг Україні: дивіться відео ініціативи "Подарунок для Путіна"

Представники ініціативи кажуть, що хочуть витратити гроші якомога швидше, щоб вони швидше "почали працювати".

