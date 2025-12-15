Про це пише 24 Канал із посиланням на ініціативу підтримки України "Подарунок для Путіна".
Що відомо про таємного благодійника в Чехії?
В ініціативі розділили 100 000 000 крон від анонімного благодійника на 26 позицій.
За ці гроші ми придбаємо переважно різні типи дронів, пластичну вибухівку, спорядження для підрозділів на фронті, а також, наприклад, рушниці,
– кажуть представники.
Представники ініціативи кажуть, що хочуть витратити гроші якомога швидше, щоб вони швидше "почали працювати".
Андрей Бабіш заявив, що домовився з Бельгією і ЄС не буде фінансувати Україну. "Ми також домовилися з прем'єр-міністром Бельгії, що Європейська комісія повинна знайти інші способи фінансування України. Наша скарбниця порожня, і кожна крона, яку ми маємо, потрібна для наших громадян", – сказав чеський політик.
Також відомо, що США виділяють Україні 800 мільйонів доларів у рамках Ініціативи сприяння безпеці, що охоплює закупівлю озброєння для ЗСУ.