Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на инициативу поддержки Украины "Подарок для Путина".
Смотрите также Поддержка в сложные времена: как "Дача" во Львове стала домом для семей с тяжелобольными детьми
Что известно о тайном благотворителе в Чехии?
В инициативе разделили 100 000 000 крон от анонимного благотворителя на 26 позиций.
За эти деньги мы приобретем преимущественно различные типы дронов, пластическую взрывчатку, снаряжение для подразделений на фронте, а также, например, ружья,
– говорят представители.
Неизвестный благотворитель помог Украине: смотрите видео инициативы "Подарок для Путина"
Представители инициативы говорят, что хотят потратить деньги как можно быстрее, чтобы они быстрее "начали работать".
Последние новости о военной помощи Украине: что известно?
Андрей Бабиш заявил, что договорился с Бельгией и ЕС не будет финансировать Украину. "Мы также договорились с премьер-министром Бельгии, что Европейская комиссия должна найти другие способы финансирования Украины. Наша казна пуста, и каждая крона, которую мы имеем, нужна для наших граждан", – сказал чешский политик.
Также известно, что США выделяют Украине 800 миллионов долларов в рамках Инициативы содействия безопасности, охватывающей закупку вооружения для ВСУ.