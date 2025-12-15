Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на инициативу поддержки Украины "Подарок для Путина".

Что известно о тайном благотворителе в Чехии?

В инициативе разделили 100 000 000 крон от анонимного благотворителя на 26 позиций.

За эти деньги мы приобретем преимущественно различные типы дронов, пластическую взрывчатку, снаряжение для подразделений на фронте, а также, например, ружья,

– говорят представители.

Неизвестный благотворитель помог Украине: смотрите видео инициативы "Подарок для Путина"

Представители инициативы говорят, что хотят потратить деньги как можно быстрее, чтобы они быстрее "начали работать".

