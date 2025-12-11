Законопроект получил широкую поддержку нижней палаты Конгресса: 312 конгрессменов проголосовали "за", 112 – "против". Среди тех, кто не поддержал документ, – 94 демократа и 18 республиканцев. Об этом пишут The Hill и Reuters, передает 24 Канал.

Актуально Путин не рассчитывает на мир, а война может выйти за пределы Украины: анализ Sky News

Какие средства США выделяют на поддержку Украины и других государств?

Одним из ключевых пунктов для Украины является продолжение финансирования Инициативы содействия безопасности в Украине (USAI). Проект предусматривает выделение 800 миллионов долларов. Речь идет о 400 миллионах в течение двух последующих лет.

Обратите внимание! Эта программа позволяет правительству США напрямую закупать вооружение и технику у производителей, чтобы передавать их ВСУ, не изымая имущество с американских военных складов.

Наряду с поддержкой Украины документ содержит положения, ограничивающие возможность уменьшения численности американских военных в Европе. На фоне новой Стратегии нацбезопасности президента Дональда Трампа, которую часто описывают как благосклонную к России, Конгресс запретил Пентагону сокращать контингент в Европе ниже 76 тысяч военных.

Отдельно предусмотрено выделение 175 миллионов долларов на программу поддержки безопасности стран Балтии: Эстонии, Латвии и Литвы.

Значительная часть документа посвящена противодействию Китаю. NDAA вводит новую систему контроля за инвестициями: американские компании должны сообщать Минфин о вложении в стратегические технологии КНР, а сам Минфин получает право блокировать такие сделки. Также принят "Закон о биобезопасности", который прекращает федеральное финансирование китайских биотехнологических компаний.

Для сдерживания возможного вторжения Китая на Тайвань предусмотрено 1 миллиард долларов на инициативу по безопасности и создание совместной программы развития беспилотных систем.

Документ также предоставляет Филиппинам 1,5 миллиарда долларов на новые программы безопасности.

В вопросе Ближнего Востока NDAA гарантирует полное финансирование израильских систем ПРО, а именно "Железного купола" и "Пращи Давида". Кроме того, он требует постоянного анализа международных эмбарго на поставки оружия Израилю и оценки того, могут ли США компенсировать вооружение, недополученное из-за таких ограничений.

Кроме того, документ отменяет ряд жестких санкций против Сирии, введенных при правлении Башара Асада, а также аннулирует разрешения на применение военной силы против Ирака 1991 и 2002 годов. Такой шаг должен вернуть Конгрессу реальный контроль над решениями о начале военных операций. Законодатели уже длительное время утверждают, что президенты получили чрезмерные полномочия из-за действующих бессрочных AUMF.

Отдельное положение направлено на усиление давления на министра обороны Пита Гегсета: Конгресс замораживает часть средств на его официальные поездки, пока он не передаст нередактируемые видеоматериалы ударов США по кораблям в Карибском бассейне, подозреваемых в наркотрафике, а также копии приказов, которые стали основанием для этих операций.

Как мир поддерживает Украину?