Как НАТО обеспечивает психологическую устойчивость ВСУ?

НАТО реализует проект по укреплению психологической устойчивости украинских военных. Отмечается, что такая помощь важна в условиях интенсивных боев против России и влияет на эффективность Вооруженных Сил Украины.

Психологическая поддержка и восстановление боеспособности ВСУ реализуется в рамках Комплексного пакета помощи Украине.

Как сообщили в Генштабе, недавно завершился второй цикл текущего этапа проекта. С октября по декабрь 2025 года состоялось 48 тренингов, в которых приняли участие около 1 500 бойцов различных категорий.

Важной особенностью проекта является тесное сотрудничество команды психологов, которая привлечена к проведению учебных мероприятий, с офицерами структур психологической поддержки персонала,

Проведение тренингов для военных / Фото Генштаба ВСУ

В Генштабе уверяют, что такой формат позволяет учитывать специфику службы, оперативно реагировать на потребности воинских частей и адаптировать мероприятия индивидуально под военных.

Отмечается, что координирует работу Главное управление психологической поддержки персонала ВСУ, а исполнительным партнером выступает ОО "Лига офицеров".