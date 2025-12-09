Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Как НАТО обеспечивает психологическую устойчивость ВСУ?
НАТО реализует проект по укреплению психологической устойчивости украинских военных. Отмечается, что такая помощь важна в условиях интенсивных боев против России и влияет на эффективность Вооруженных Сил Украины.
Психологическая поддержка и восстановление боеспособности ВСУ реализуется в рамках Комплексного пакета помощи Украине.
Как сообщили в Генштабе, недавно завершился второй цикл текущего этапа проекта. С октября по декабрь 2025 года состоялось 48 тренингов, в которых приняли участие около 1 500 бойцов различных категорий.
Важной особенностью проекта является тесное сотрудничество команды психологов, которая привлечена к проведению учебных мероприятий, с офицерами структур психологической поддержки персонала,
– говорится в сообщении.
Проведение тренингов для военных / Фото Генштаба ВСУ
В Генштабе уверяют, что такой формат позволяет учитывать специфику службы, оперативно реагировать на потребности воинских частей и адаптировать мероприятия индивидуально под военных.
Отмечается, что координирует работу Главное управление психологической поддержки персонала ВСУ, а исполнительным партнером выступает ОО "Лига офицеров".
Ранее сообщалось, что Норвегия, Германия, Польша, Нидерланды и Канада предоставили Украине более 1 миллиарда долларов дополнительной военной помощи через программу PURL.
Кстати, Австралия и Новая Зеландия впервые присоединились к этой программе. Они профинансируют закупку американского оружия для Украины.
Также Нидерланды предоставят Украине дополнительные 700 миллионов евро помощи. Финансирование поступит из Фонда оборонного оборудования и бюджета Министерства иностранных дел.